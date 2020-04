Artistas nacionales piden ayuda al gobierno, no están recibiendo ingresos por la cuarentena

“ Muchos artistas quieren su bono. Hacen papeles que no los quieren. Pero estamos limpios, todos estamos jodidos”, exclamó Cigamitc, artista de género urbano.

Cigamatic siente que la fama sin los espectáculos no genera nada de ingresos para sus familias. Algunos prefieren mantener la apariencia de la opulencia, pero para él hace falta el apoyo del gobierno.

“ La industria musical está por el piso. No hay show, no hay tarima, no hay emisora, no hay actividades. No hay nada y tampoco hay bono”, añadió Cigamatic.

Los artistas de música típica, que en su entorno emplean al menos 30 personas por presentación en unos 20 toques al mes, advierten no solo cifras rojas, sino también desesperación en algunos eslabones de la cadena.

“ Los integrantes de cada agrupación, la gente de las fondas, los locutores, hasta la misma Alcaldía ya no recibe los impuestos”, afirmó Samy Sandoval, artista típico.

“ En Panamá hay aproximadamente 120 grupos de música típica activos. Cada agrupación tiene aproximadamente 12 empleados. Así podemos tener una idea de cuántas personas están siendo afectadas en el sector de la música”, apuntó Víctor Bernal, artista típico.

Músicos independientes tampoco han recibido respuesta.

“ He recibido varios mensajes de colegas que no han recibido ayuda. Ellos tocan en diferentes lugares y viven del día a día por medio de la música”, detalló el percusionista, Marcos Coulson.

Su sistema de trabajo es similar al de una pequeña y mediana empresa donde los recursos son limitados y de uso diario. Es por ello que, para los artistas nacionales, y principalmente para quienes están tras las tarimas, la necesidad de ser tomados en cuenta en los bonos solidarios es urgente.