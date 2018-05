Asesinan en Caracas al cantante Evio di Marzo, hermano de Yordano

El músico de 64 años recibió un disparo "fulminante" la noche del lunes cuando conducía en compañía de su esposa y uno de sus hijos en el centro de la capital venezolana y fue abordado por los delincuentes, narró a periodistas Rodrigo di Marzo, uno de los hijos mayores del cantante.

"La inseguridad está a tal punto que ya todos somos parte de las estadísticas y mi padre no se escapó de ella", dijo.

"Puertas adentro... me permito llorar puertas adentro, es mi derecho. Hoy en las calles de la ciudad a la que tanto le he cantado por todos sus matices, asesinan a mi hermano", escribió en Instagram Yordano, quien recibió una serie de mensajes de condolencias.

"Hoy desde en un país que no es el mío, lloro a puertas adentro lo que no puedo cambiar. Tomo mi guitarra y me consuelo, porque puertas adentro es mi derecho, es mi dolor", continúa el emotivo mensaje.

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, también lamentó el hecho durante una reunión con directivos de medios de comunicación en el palacio presidencial de Miraflores.

"Quiero transmitir a todos los familiares de nuestro amigo, compañero en muchos años Evio di Marzo, nuestro dolor, nuestras condolencias, por su pérdida de manos de criminales que apagaron una vida tan hermosa, tan llena de espiritualidad, de energía", dijo.

Maduro aseguró que su Gobierno atrapará a los culpables de este hecho.