Avistamiento de meteorito enciende las redes sociales en Venezuela

Un destello rompió la oscuridad en el cielo después de las 7:00 p.m. locales, apagándose al caer, según un video que se volvió viral en Twitter.

El bólido "impactó la zona sur" del estado Carabobo, confirmó su gobernador, Rafael Lacava, quien lo describió como un "gran" meteorito, aunque no ofreció más detalles.

Varias personas reportaron en Twitter que cayó en Valencia, la tercera ciudad del país, a 172 km de Caracas.

En otras imágenes supuestamente tomadas desde la zona de impacto, grupos de personas de pie rodeaban vehículos de emergencia y pequeños focos de candela se consumían en el suelo.

El 1 de febrero, un meteorito causó una fuerte explosión en la provincia cubana de Pinar del Río.

THREAD: Overnight in Flor Amarillo, Valencia, Venezuela. A meteorite fell from the sky and exploded causing a fire in the grass in Flor Amarillo. Here I will thread all the videos taken from this event.#Venezuela#Valenica#Meteoritopic.twitter.com/c2qF1Wa9LK