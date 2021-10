Por Ana Carolina Barsallo



“Tú le vas a decir a Myke Towers, que es posiblemente su primera nominación, que no vaya porque a ti te salió de los cojon**”. Esta pelea tiene un trasfondo y es que, para muchos no tiene sentido que el colombiano quiera boicotear los premios a los que está nominado en 3 categorías. ¿Será que no superó lo que pasó en las nominaciones del año pasado?

El botón de 'publicar' puede ser tu amigo o enemigo, pues todo lo que se sube a las redes sociales se queda para la eternidad, más si tienes millones de seguidores. Esto fue lo que sucedió entre J Balvin y Residente.

Más allá de este episodio, que se volvió tendencia en Twitter y apareció en varios medios de comunicación, la pelea encierra varios debates de fondo que suelen aparecer generalmente durante la temporada de premios: La calidad de la música de Balvin, las acusaciones acerca de que los Grammy Latinos tienen algo contra el reguetón y la polémica sobre qué es la música urbana y quiénes son sus representantes.

Esta última pregunta es bastante relevante en este episodio, porque parte de la molestia de Residente y de artistas como Yotuel Romero, el cantante del grupo cubano Orishas, con Balvin, se debe a que entendieron que con sus mensajes los estaba sacando del paraguas de la música urbana o los estaba menospreciando.

Un tema realmente espinoso porque en lo “urbano”, los Grammy (y la industria musical en general) encapsulan el hip hop, el rap, el reguetón, el dancehall y parte del pop contemporáneo.

Debido a eso, cada año los artistas de todos estos géneros tienen que pelear por cinco categorías. Y eso que antes eran solo tres (mejor canción urbana, mejor álbum urbano y mejor interpretación urbana), pero desde el año pasado incluyeron una exclusiva para el rap y otra para el reguetón.

Urbano, un eufemismo para definir la música 'peligrosa'

Según cuenta Santiago Cembrano escritor y rapero colombiano, el término urbano nació como un paraguas para agrupar la música negra que la industria gringa (disqueras y emisoras de la segunda mitad del siglo XX) no sabía cómo vender porque era considerada peligrosa, entonces eligió ese eufemismo para promocionarla. Es un término de marketing y ya”.

De hecho, en los años noventa, artistas como el General, una especie de papá del reguetón actual, aparecían en categorías como artista alternativo o artista rap. Eso cambió cuando irrumpieron los reguetoneros y cuando, más adelante, la música pop comenzó a tomar elementos de ese género. Así nacieron las categorías urbanas, que agrupan a un montón de artistas diferentes.

Aunque no lo dijo específicamente, muchos asumen que el mensaje del colombiano no se refería a la música urbana en general, sino al reguetón. Y en ese sentido hay un antecedente importante: en 2019, ante la falta de reguetoneros nominados, artistas como Daddy Yankee, Maluma y el propio Balvin movieron la campaña “Sin reggaetón no hay Latin Grammy” en redes sociales.

"Tu música es como un carrito de hotdogs"

"Si los Grammys no nos valora, ¿Entonces por qué yo tengo 31 Grammys?", así inició Residente su video donde rechazaba completamente lo que el colombiano había tuiteado. Y es que el puertorriqueño no dijo más nada que verdades, pues el año pasado que J Balvin estuvo nominado en 13 categorías "Ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio, pero como de las 13 nominaciones solo te ganaste 1, ahora si hay que hacer boicot".

J Balvin recrimina a la Academia como si el reguetón fuera el único género que interesa en toda la premiación, alegando sin propiedad ni interés, ya que en la celebración que se dará en las Vegas, el orgullo panameño Rubén Blades, será homenajeado.

Balvin Pensó que la polémica llegaría a su fin luego de tomarse una foto junto a un carrito de hotdogs, haciendo alusión a lo que dijo Residente, sacando provecho de la situación al estrenar fugazmente una línea de ‘merch’ sobre hotdogs. Pero, ¿estuvo esto bien?

La estocada final la dio Residente, al explícitamente decir en una video respuesta que “Esa es la diferencia entre tú y yo, yo decido regalarles mi cerveza a los carritos de hotdog y tú prefieres hacerte un merch de hotdogs, y ganar dinero a cuesta de ellos en vez de ayudarlos”. El desenlace de esta situación la confirmaremos el 18 de noviembre cuando se den los Latin Grammys y veamos la asistencia de las personas.