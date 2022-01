J Balvin reacciona a video sobre zapatillas 'pirata' de un joven fanático

Por Melissa Fernández



A través de su cuenta de TikTok, el cantante J Balvin se hizo viral al reaccionar ante la discusión, que tanto sus fanáticos como usuarios de la red social, iniciaron en la sección de comentarios luego de que se viralizó el video de un niño explicando si las zapatillas que le regaló su madre serían originales o no.

El usuario “xxxbrunocion” compartió en sus videos algunos cortos en los que se observan las zapatillas diseñadas por el cantante urbano J Balvin en el modelo Air Jordan, y que en el mercado suelen tener un precio aproximado o superior a los $500.00, y aunque sus videos no estaban enfocados sobre el calzado lanzado por J Balvin, algunos usuarios señalaron que el calzado parecía falso.

“No me importa que mis tenis sean pirata” explicó en un posterior video el joven que en su cuenta de Tik Tok en respuesta a los comentarios que se dieron en una discusión sobre si las afamadas zapatillas de colores eran originales o no. “A mi me gustan mucho, porque fue un regalo de navidad de mi mamá, entonces no me van a lastimar”, añadió.

Aunque se pensó que la discusión sobre el calzado terminaría ahí con el niño explicando la verdad sobre los tenis, el tema tomó más fuerza entre los fanáticos del cantante colombiano cuando reaccionó sorpresivamente haciendo un dúo junto al video del joven, que ya cuenta con casi 20 millones de vistas y más de 3 millones de “me gusta” en la plataforma de Tik Tok, y donde responde a @xxxbrunocion “Te van a llegar los tenis”, y aunque no compartió más detalles sobre si él personalmente se encargará de contactar al pequeño fanátivo y enviarle un par original de su calzado, sí compartió otros mensajes destacando, “Más personas como tú. Gracias por ser tan agradecido con tu familia. Ya te llegan” en referencia a los ataques que el nño recibió al confesar que su zapatillas si eran piratas.

El gesto de J Balvin ha generado más reacciones entre los fanáticos y usuarios de la red, que han destacado la nobleza y empatía del cantante hacia su público.