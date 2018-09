Acusan a Beyonce de supuesta brujería

Medios Estadounidenses reportaron este lunes 24 de septiembre, una denuncia en contra de la cantante “Beyonce” en donde su ex baterista acusaba a la artista de hacerle brujería.

El diario El País, en su edición digital informó que la exbaterista, Kimberly Thompson solicitó a un juez una orden de restricción debido a que, según ella, Beyonce intentaba controlar sus decisiones e incluso asuntos de su vida privada.

De acuerdo a Thompson, la famosa llegó a matar a su gato para intimidarla. Agregó, que luego de unos años le hacía “brujería extrema y magia negra”.

Hasta el momento se sabe que el juez negó la acusación, sin embargo la exbaterista ha decidido volver a mandar su documentación, pues quiere tener la orden de restricción.

Actualmente, Beyonce se encuentra en su gira “ On the run II” junto a su esposo Jay Z y no se ha pronunciado.