Beyonce y Megan Thee Stallion ganan primeros Grammy antes de la gala principal

Por AFP



Los premios Grammy comenzaron este domingo entregando dos de sus primeros galardones a Beyonce, quien lidera la carrera en la mayor gala estadounidense de la música, uno de ellos gracias a su colaboración con la sensación del rap Megan Thee Stallion.

La ceremonia sobre todo virtual llega casi un año después de que el covid-19 forzara a cancelar giras y cerrar salas de conciertos, cuando el mundo de la música se esfuerza por superar un devastador 2020.

La ceremonia vespertina, en la que se entregan la mayoría de los premios y que se celebra antes de la transmisión principal, ofreció una pista de cómo se verá la gala de la noche: una combinación de presentaciones en vivo y pregrabadas, de acuerdo con las restricciones de la era del coronavirus.

Beyonce ganó su primer trofeo del día al Mejor video musical, un premio que compartió con su hija mayor, Blue Ivy, quien participó en el clip de "Brown Skin Girl".

La megaestrella no se conectó al Zoom para aceptar el premio de la Academia de la Grabación, que según muchos la ha desairado repetidamente los últimos años al negarle gramófonos dorados por trabajos aclamados por la crítica.

Pero Billie Eilish y su hermano y colaborador Finneas sí se conectaron para aceptar un premio por "No Time To Die", el tema de la próxima película de James Bond del mismo nombre.

Beyonce consiguió su segundo premio gracias a su colaboración con Megan Thee Stallion y tiene otras cuatro oportunidades de ganar.

"¡Voy a llorar!", dijo Megan en un videochat en el que aceptó el premio a la Mejor interpretación de rap por "Savage", abanicando sus ojos mientras agradecía a Beyonce y a su difunta madre.

"Gracias mamá, por impulsarme y saber que yo iba a llegar aquí", dijo la rapera.

El tema de Beyonce "Black Parade", lanzado en junio en medio de las explosivas protestas contra el racismo a lo ancho de Estados Unidos después de otro caso de violencia policial contra afroestadounidenses, está en liza por los honores de Grabación y Canción del Año.

Taylor Swift, Dua Lipa y Roddy Ricch también pisan fuerte en la carrera.

Sin embargo, Swift y Lipa ya perdieron en la categoría por Mejor interpretación de dúo/grupo pop, que fue para "Rain On Me", de Lady Gaga y Ariana Grande.

- La sensación Megan -

La bluesera Brittany Howard --más conocida como la voz líder de la banda Alabama Shakes-- ganó la Mejor canción de rock, mientras Fiona Apple obtuvo dos premios por su álbum "Fetch The Bolt Cutters", que muchos críticos aclamaron como una obra maestra.

Aunque la mayoría de las categorías del rock estaban inusualmente dominadas por mujeres, The Strokes ganó su primer Grammy al quedarse con el Mejor álbum de rock por "The New Abnormal".

La superestrella nigeriana Burna Boy también ganó por primera vez un Grammy con su Mejor álbum de músicas del mundo. El artista lo aceptó extasiado, diciendo que este premio "es una gran victoria para (su) generación de africanos en todo el mundo".

Megan Thee Stallion, la reina del verano con su éxito "Hot Girl Summer", todavía tiene tres posibilidades de ganar, incluyendo Mejor artista nuevo.

En tanto, el voluble Kanye West ganó su 22º Grammy el domingo, pero no por su estilo habitual: el artista que saltó a la fama en el mundo del rap ahora tiene un premio de música cristiana a su nombre.

West no se conectó al Zoom para aceptar el premio al Mejor álbum de música cristiana contemporánea por "Jesus Is King", un disco de 2019 impregnado de su mensaje de salvación evangélica.

- Una gala con polémica -

Pero los Grammy no estarían completos si no hubiera algo de polémica.

The Weeknd prometió que dejará de someter su música a la consideración de la Academia de la Grabación que organiza los premios luego de que, sorprendentemente, no recibiera una sola nominación a pesar de haber tenido un gran año comercial.

Los organizadores de los Grammy están contando con las actuaciones de los artistas para mantener el interés de los telespectadores en un evento virtual: entre otros participarán pesos pesados como Cardi B, Swift, Eilish, Lipa, Harry Styles, BTS y el rapero DaBaby.

Megan Thee Stallion insinuó que ella y Cardi B podrían interpretar el hit "WAP", un éxito de verano con términos obscenos que celebra la sexualidad femenina y cuya actuación casi con seguridad requeriría censura.

"Estoy ansiosa de que nos vean rompiendo la noche", tuiteó Megan, después de que su compañero rapero la felicitara por su victoria.

También actuará la superestrella del reguetón Bad Bunny, quien escribió en su Instagram: "Deséenme suerte".

El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la gala de la noche, que comienza a las 17H00 locales de Los Angeles (01H00 GMT del lunes) y que estará dedicada a la resistencia del mundo de la música, así como de los trabajadores en primera línea en la lucha contra el covid-19.