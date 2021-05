Brad Pitt logra la custodia compartida de sus hijos tras una larga batalla legal con Angelina Jolie

Por Redacción de TVN



Considerada durante una década como la pareja más glamorosa de Hollywood,Angelina Jolie y Brad Pitt estuvieron oficialmente juntos de 2005 a 2016. Tuvieron tres hijos biológicos juntos y Brad Pitt adoptó a Maddox, Pax y Zahara.

Tras cinco años de disputa en los tribunales, Brad Pitt y Angelina Jolie han recibido la custodia compartida de sus cinco hijos menores de edad. El juez privado al que contrató la ex pareja, John Ouderkirk, ha fallado a favor de Pitt para que este pueda sumarse a la guardia y custodia de sus hijos tras una primera etapa en la que ha sido Jolie quien amparaba a sus hijos en solitario. Sin embargo, una fuente cercana a la actriz ha calificado la medida de “provisional” y ha indicado que ella seguirá con su lucha legal.

La pareja, que se divorció en 2016, tienen seis hijos en común, Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) y los gemelos Vivienne y Knox (12); su hijo mayor, Maddox (19), no está sujeto a la decisión de custodia. Precisamente con él, Pitt protagonizó un capítulo violento a bordo de un avión que acabó con su relación paterno-filial.

En aquel momento, se dijo que el actor supuestamente habría agredido a sus hijos verbal y físicamente, lo que produjo que el FBI iniciara una investigación. Al final, la policía federal estadounidense decidió no iniciar ningún enjuiciamiento.

Según información del sitio web Page Six, se trata de una "decisión tentativa", por lo que Angelina Jolie puede seguir batallando en los tribunales. Además, afirman que la protagonista de Maléfica "no se opone a compartir la custodia con su exmarido, pero asegura que hay cuestiones preocupantes".

El juicio duró varios meses y hubo una gran cantidad de testigos, expertos y terapeutas, aunque Jolie ha criticado la decisión del juez de no permitir que sus hijos testifiquen en las audiencias de custodia.

Pitt y Jolie no están oficialmente casados desde abril de 2019, pero aún no han resuelto la división de bienes. En 2018, las dos estrellas de Hollywood llegaron a un acuerdo temporal para la custodia compartida de sus hijos, en términos que permanecieron confidenciales, pero no pudieron ponerse de acuerdo sobre una fórmula permanente.