Britney Spears ha revelado en sus redes sociales detalles sobre la icónica presentación en los MTV Video Music Awards de 2001, donde la cantante interpretó la famosa canción 'I'm a Slave 4 U' con una pitón alrededor del cuello.

Spears compartió una serie de fotos tomadas de la ceremonia de premios repleta de figuras importantes, incluidas varias tomas de ella sentada con el líder de los Rolling Stones, Mick Jagger, para una entrevista en la alfombra roja.

En su publicación de Instagram, la cantante de éxitos como 'Oops i did it again', reflexionó sobre la experiencia y reveló que su entonces novio Justin Timberlake, le había dado algunas palabras de aliento antes del gran espectáculo.

"Les diré esto… antes de continuar esa noche, me sentía un poco fuera del cuerpo con los nervios", recordó Spears, quien interpretó su éxito I'm a Slave 4 U con animales vivos, incluido una pitón albina de Birmania en el escenario.

"… quiero decir… estaba en una jaula con un león vivo!!!!!", escribió. "Justin vio que apenas podía hablar, así que me tomó de la mano y me dio una charla de cinco minutos que obviamente funcionó!!".

En su publicación sobre el pasado, Spears también se refirió a su charla con Jagger, ahora de 78 años.

Los MTV VMA de 2001 fueron sin duda una gran noche para Spears. El espectáculo marcó la primera vez que Spears interpretó I'm a Slave 4 U en vivo.

Cuando se le preguntó sobre la actuación durante su reunión con Jagger esa noche, Spears dijo que era algo muy "diferente" para ella considerando que estaba incorporando animales vivos en su acto.

"Estoy siendo muy valiente esta noche, así que es muy interesante", dijo en ese momento.

A principios de este año, Spears se inspiró en su memorable actuación en los VMA al lucir un traje de piel de serpiente verde lima y negro en uno de sus videos de Instagram, bromeando en la leyenda: "Una vez sostuve una serpiente en los @VMA, pero decidí seguir adelante 20 años más tarde y convertirme en… ¡¡¡serpiente yo misma!!!! "

***Con información de www.peopleenespanol.com***