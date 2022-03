Canción inédita de Ed Sheeran suena por error en un tribunal de Londres

Por AFP



La Alta Corte de Londres descubrió por error el martes en preestreno el extracto de una canción inédita de Ed Sheeran, para gran sorpresa del músico británico que está siendo juzgado por plagio en su gran éxito "Shape Of You".

"Es una canción que escribí el pasado enero. ¿Cómo la ha obtenido?", exclamó la estrella del pop, de 31 años, dirigiéndose hacia sus abogados en el tercer día de un juicio que comenzó el viernes y debe durar tres semanas.

Uno de ellos, Ian Mill, explicó más tarde que el tema había sido reproducido "por error" en el ordenador de Steven McCutcheon, compositor y coacusado, que "contiene inéditos".

Sheeran, McCutcheon y su compañero John McDaid fueron acusados por dos compositores, Sami Chokri y Ross O'Donoghue, de inspirarse parcialmente en su canción "Oh Why" para la melodía de su éxito planetario "Shape Of You", el tema más vendido en el mundo en 2017. Ellos lo niegan.

En 2017, Ed Sheeran también fue el artista más vendido del mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), con su tercer álbum "Divide", que incluye el single "Shape of You".