El reconocido salsero puertorriqueño Lalo Rodríguez de 63 años, intérprete de grandes éxitos como "Devórame otra vez" y "Tú no sabes querer", fue detenido por agentes de la policía en evidente estado de embriaguez mientras caminaba por una de las calles de San Juan, Puerto Rico.

Según reportaron medios informativos de la isla, las autoridades recibieron una llamada sobre un hombre que aparentemente se encontraba tirado cerca de unos contenedores de basura en una calle del municipio de Trujillo Alto.

Debido a su estado, el cantante fue trasladado a una institución hospitalaria.

Tras lo ocurrido el artista se mostró muy molesto y criticó a los medios por informar solo los aspectos negativos de su vida y no resaltar sus momentos cumbre como cantante.

"Todos están pendiente a las cosas malas, pero no se acuerdan que metí el 18 de julio en Río Grande las fiestas patronales, las cerré, fue espectacular, y el 25 en Guánica. De eso no se acuerdan, ¿verdad?", dijo visiblemente intoxicado.

Manny Manuel, otro gran exponente puertorriqueño del género merengue y que en el pasado también ha sufrido graves problemas con el alcohol, mostró su apoyo en redes sociales y pidió que no le juzgaran.

"Hoy me tomo este atrevimiento de hacer saber que cuando se me aprieta el alma, cuando me veo en un espejo, es inevitable meditar y que unas lágrimas se adueñen de mi rostro… Por consiguiente, me tomo la osadía de pedirles comprensión, empatía, conmiseración con mi amado hermano Lalo".

Manuel que ha vivido en primera persona los estragos del alcoholismo, se encuentra actualmente en tratamiento de rehabilitación en una casa familiar recuperándose de sus adicciones.

Lalo reconoció en el pasado haber tenido ciertas adicciones pero también que ya las había superado.