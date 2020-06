Cara Delevingne se declara 'pansexual'

Cara Delevingne, en una entrevista a la revista Variety de la que es portada este mes de junio, ha declarado que siempre será "pansexual", persona que se siente atraída por todos los sexos y géneros.

"No me importa que alguien se defina a sí mismo como él, ella o ello. Yo me enamoro de la persona, eso es todo. Me atrae la persona", ha explicado a Variety.

Es una de las modelos y actrices más emblemáticas de los últimos tiempos. Cara Delevingne, de 27 años, desciende de una familia aristocrática inglesa.

"Crecí en una familia inglesa reprimida y anticuada. No quería disgustar a mi familia. Me sentía profundamente infeliz y deprimida. Cuando no aceptas una parte de ti o te amas a ti mismo, es como si no estuvieras allí", explica la modelo y actriz que cuenta con 45 millones de seguidores en Instragram.

"Me siento diferente cada día. Unas veces más femenina, otras veces más masculina", asegura esta actriz que comenzó su carrera como modelo en 2011 cuando apareció como imagen en la campaña de "Burberry" primavera-verano 2011.

Sus ojos azules y sus inconfundibles y pobladas cejas, le llevaron a lo más alto de las pasarelas. Pronto la nombraron, sucesora de Kate Moss.

Una depresión le llevo hasta el cine, donde hoy tiene centrada su carrera. "Sí, está claro que estoy dando un paso atrás en el mundo de la moda. No es que lo vaya a dejar, seguiré haciendo cosas y aún tengo relaciones maravillosas en ese mundo, pero decididamente voy a dedicarme más al cine", aseguraba a Efe en una entrevista.

Debutó como actriz en 2012 en "Anna Karenina" de Joe Wright, donde interpretó el papel de la Princesa Sorokina. Dos años después interpretó a Melanie en "The Face of an Angel" de Michael Winterbottom, una película basada en hechos reales, momento en el que se puede considerar que despegó realmente su carrera como actriz.

Su gran momento en el cine llegó con "Paper Towns" (2015), de Jake Schreier, interpretando a Margo Roth Spiegelman, una chica rebelde a la que le gusta vivir aventura.

"Pan" (2015), "Kids in Love" (2016), "Suicide Squad" (2016) "Tulip Fever", de Justin Chadwick, o "Londod Fields" (2018) son algunas de las películas en las que ha trabajado.

La desinhibición y atrevimiento son algunos de los rasgos que acompañan la carrera de Delevingne, que mantiene en tensión a los fotógrafos con su afición a sacar la lengua y gesticular en muchas de su apariciones.

Delevingne ha roto tabúes al no ocultar sus relaciones sentimentales con otras mujeres, como la actriz Michelle Rodríguez o la cantante Annie Clark, de St Vincent o Ashley Benson con quien llegó a celebrar una ceremonia en Las Vegas (Estados Unidos) en tono amistoso, que no se tradujo en un matrimonio oficial según los registros del estado de Nevada.