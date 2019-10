Carme Ruscalleda: 'La revolución de la cocina continúa y hay que reinventarse'

Tras la apertura oficial de la 21 edición del congreso por parte de los cocineros vascos que integran su comité técnico, ha tenido lugar este reconocimiento a la chef catalana, que antes del cierre de su restaurante Sant Pau, en Sant Pol de Mar (Barcelona), llegó a ser la única del mundo en atesorar hasta siete estrellas Michelin.

Con el auditorio del Kursaal al completo, Ruscalleda ha asegurado sentirse "afortunada" por este reconocimiento, pero ha dicho que también corresponde a su marido, Toni Balam, con quien sigue formando un "dúo dinámico", "motivado y feliz", en sus otras aventuras empresariales y gastronómicas, entre ellas la del Sant Pau de Tokio.

"La revolución continúa y el escenario de San Sebastián Gastronomika la muestra al mundo y la provoca. Defendemos el respeto por el producto, por los 'staff', por el respetable público, por el valor femenino en la gastronomía. El futuro de la gastronomía está en manos de cada uno de nosotros", ha asegurado

Ha recalcado que "la revolución es inspiración y reinvención" y ahora "toca reinventar los espacios, el servicio y la atención".

Juan María y Elena Arzak, Martín Berasategui, Andoni Luis Aduriz, Eneko Atxa, Joan Roca, Josean Alija e Hilario Arbelaitz han arropado a Ruscalleda en el escenario del Kursaal, donde Pedro Subijana le ha transmitido, en nombre de todos ellos, la admiración por su trabajo y por su trayectoria.

"Siempre te hemos admirado y quizá no te lo hemos dicho lo suficiente, la inteligencia de lo que has hecho y cómo lo has hecho. Eres una artista singular, una magnífica cocinera, empresaria, madre y esposa. Y ahora consigues libertad de dejar ciertas obligaciones para continuar con otras labores", ha señalado el chef del "triestrellado" Akelarre.

Para esta mujer, de lágrima difícil porque dice que ya lloró mucho en la pubertad, este homenaje ha sido hoy "pura emoción", al que también ha contribuido la aparición en el escenario de su marido y de su hijo Raül, que ha seguido sus pasos y ahora está al frente del Moments en Barcelona.

"Todo terreno, comprensiva, inconformista, soñadora, igualitaria, compañera, culta, autodidacta, crítica y autocrítica", son algunos de los adjetivos que le ha dedicado su hijo, que ha asegurado que su madre es también "muy dura, pero con ella misma", que es "lo que la ha hecho llegar adonde ha llegado".

Ruscalleda, afortunada también por compartir la revolución culinaria en "generosa competencia" con sus compañeros, también ha mostrado sus agradecimiento a los "internacionales chefs" que esta noche, en el Basque Culinary Center, le ofrecerán "una cena incontratable".

En los fogones estarán Ángel León, Joan Roca, Jordi Cruz, Subijana, Berasategui, Juan Mari y Elena Arzak y Eneko Atxa.

Este último, que ha ofrecido una de las primeras ponencias del congreso, ha explicado que en su restaurante, Azurmendi, hay un plato que se considera de los más emblemáticos: huevo trufado inyectado. "Se lo vi hacer a Carme, que nos da una lección todos los días con su energía y su fuerza", ha destacado.

Elena Arzak, que también se ha estrenado en esta nueva edición de Gastronomika, le ha dado las gracias a Ruscalleda por enseñarles "tanto". "Es impresionante su trabajo", ha recalcado.

Con el humorista Carlos Latre como maestro de ceremonias, ha dado comienzo esta nueva reunión en el Kursaal donostiarra, donde este año se emulará la circunnavegación a la Tierra que iniciaron hace 500 años Magallanes y Elcano.

Una gran tarta elaborada por Academy de Barcelona, en la que se han ensamblado 837 piezas de chocolate para formar un mapa del mundo con la ruta seguida por el marinero vasco ha simbolizado en esta jornada inaugural el periplo por las cocinas internacionales en el que se han embarcado los asistentes al congreso.