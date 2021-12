Carrie Fisher: se cumplen 5 años de la muerte de la Princesa Leia

Por Melissa Fernández



Hace ya cinco años del lamentable fallecimiento de la actriz Carrie Fischer mayormente conocida por su rol en la saga de Star Wars.

El 23 de diciembre de 2016 la actriz se encontraba en un vuelo de Londres a Los Ángeles cuando sufrió un infarto masivo que derivó en una internación de urgencia. Si bien durante algunos días la información oficial era que se encontraba estable, el 27 de diciembre se confirmó su muerte.

Carrie Fischer tenía 60 años de edad en el momento de su fallecimiento. Un día después de su partida su madre Debby Reynolds falleció.

Fischer saltó a la fama a finales de los setenta cuando apenas era un adolescente tras obtener el rol de la princesa Leía en la cinta original de Star Wars.

La actuación de Fisher en la saga llegó a llamar mucho la atención de los espectadores de la época ya que se alejaba de lo que solía ser habitual en aquel entonces, donde la mujer se presentaba en Hollywood como un personaje frágil y dependiente de un hombre que la rescataría de cualquier mal.

Fue así como la princesa Leía marcó un antes y un después en la historia del cine ya que inició un cambio y recolución en los roles femeninos del mismo.

Aunque Carrie siempre ha sido relacionada con Star Wars, la actriz también participó en otros proyectos en pantalla como Live Yesterday Behind, Ringo, Fairytail Theater, Scream 3, Sex and the city y Catastrophe.