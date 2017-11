CBS despide al presentador Charlie Rose tras las acusaciones de acoso sexual

En un comunicado público, la CBS News atribuye la decisión al "comportamiento perturbador e intolerable" que tuvo el periodista con algunas de las mujeres que trabajaron con él en su programa de entrevistas.

Pese a reconocer la "importante contribución" de Rose, la CBS aseguró que "no hay nada más importante que asegurar un entorno seguro y profesional de trabajo" en el que "todo el mundo pueda llevar a cabo su trabajo de la mejor forma posible".

