‘Cholas transformistas’ reivindican sus derechos en Bolivia con una pasarela de moda

El movimiento de la "chola transformista" cuestiona "las estéticas" pero también la "performática (performance) y la autonomía de los cuerpos", explica la comunidad LGTB, liderada por el artista y comunicador Andrés Mallo, conocido como "Alicia Galán" en su identidad de transformista.

En la elección de la "cholita transformista 2018" intervinieron, el sábado, ocho hombres jóvenes que entre bambalinas requirieron de más de una hora de maquillaje y vestuario para asumir la identidad de "la mujer de pollera (que) actualmente tiene una gran presencia en la sociedad boliviana".

Se trata de "realzar la vestimenta para visibilizar la pollera", explica a la AFP Madison Rodríguez, de 35 años, mientras se maquilla para convertirse en una indígena quechua. "Mi madre y mi abuela vestían pollera", pero debido a la intolerancia y discriminación mudaron sus vestidos por otros occidentales, señala.

Madison resalta las normas del gobierno del presidente aymara Evo Morales, que asumió en 2006 reivindicando el poder indígena posibilitando que actualmente sea "más honroso vestir la pollera".

En materia de derechos, sin embargo, "falta mucho por hacer", según Mallo.

La comunidad LGBT, explica, "sigue construyendo un amplio discurso de identidad de género con una mirada política, artística/cultural y con el fin de reivindicar sus derechos y de la sociedad"

Abel Espinoza, comerciante de 33 años de edad, identificado como "Génesis" y activo miembro de esta comunidad, normalmente baila de "chola transformista" en diversos eventos folclóricos. Sin embargo, su idea es clara: "no me voy a volver trans ni travesti, respeto a ellos pero me mantengo en el transformismo", sostiene.

"Génesis" fue elegida el año pasado como "cholita transformista 2017" y asegura que, además de sacrificada y trabajadora, "la mujer de pollera es muy elegante".

En un país con una comunidad creciente de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), el presidente Morales promulgó en mayo de 2016 una norma que permite a transexuales y transgéneros cambiar de identidad en el sistema público de registro civil, pero, según el Tribunal Constitucional, ello no les faculta a contraer matrimonio.

La Iglesia católica es contraria a la norma.