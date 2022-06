El cantante de “Ya no somos ni seremos” es conocido por su amor a los tatuajes. Es por esto que no sorprende que para su última presentación en las Fiestas del Pitic de Hermosillo recibiera un tatuaje muy especial.

Barnett, la artista encargada de plasmar en tinta permanente una línea con triángulos rojos sobre el puente de la nariz de Nodal, compartió en sus redes la experiencia.

“Anoche tuve la dicha de conocer al famoso cantante de regional mexicano Christian Nodal para hacerle la pintura facial tradicional comcaac a petición de él antes de subir al escenario”.

En su mensaje también compartió el significado detrás del mismo. El pueblo seri de Sonora, conocidos como comcaac, comparten la tradición de ilustrar en sus guerreros este grabado como protección.

“La pintura facial que luce significa protección para los guerreros. La interpretación que le di a al realizarle este diseño fue desearle el bien para todos sus proyectos de su vida”.

Su cambio no se detuvo con el tatuaje. Nodal continuó con un nuevo peinado, ahora rubio y pintado con flores. La explicación, le gustan los girasoles. Este cambio de look hizo que recibiera comentarios como “el Nodal Balbin” y “Cerrando Ciclos”

Igualmente, como resultado de las historias y publicaciones compartidas en respuesta al tatuaje del artista, varios fans y seguidores dejaron su opinión en los comentarios. “Parece un payaso” y “Que horror” son algunos de ellos.

A pesar de las críticas y memes hacia sus tatuajes, Nodal los comparte con orgullo en sus redes.

Personalmente, jamás me tatuaría como Christian Nodal. Sin embargo, el hecho que él piense o sea diferente a mí no me da el derecho de insultarlo, hacerlo menos y/o burlarme de él. Las personas son más que el físico o una diferencia en particular. No lo olviden. pic.twitter.com/AsaQ5tJYIw