Los 80 de Cliff Richard: fama, fe y rock and roll

Es una de esas viejas glorias o "vacas sagradas" de la música que no necesita demasiada presentación. Hace poco comentaba que si alguna vez fantasea con la jubilación, tarda poco en volver a "emocionarse" en el momento en que alguien le propone embarcarse en otra gira.

Cuando el cantante británico creó The Shadows, considerada la banda más relevante de este país entre 1958 y 1963, no tenía ni idea de que su trabajo dejaría huella en músicos como Jimmy Page (Led Zeppelin), Eric Clapton o The Beatles, en un momento en que el cuarteto de Liverpool empezaba a convertirse en un fenómeno de masas.

Nuevo trabajo de duetos

Con motivo de su 80 cumpleaños, Richard -cuyo nombre real es Harry Rodger Web- anunció hace unos días que sacará un nuevo trabajo, "Music...The Air that I Breathe", el próximo día 30.

En él habrá duetos con colegas como Bonnie Tyler, The Bellamy Brothers, Sheila Walsh, The Piano Guys y Albert Hammond e incluirá versiones como "Here Comes The Sun", de los Beatles.

"Cuando miro hacia atrás, me recuerdo pensando que no llegaría a los 50 y ya estoy en 80, y lo que es todavía mejor es que tengo un nuevo álbum", comentaba ilusionado el cantante, que aunque también confirmaba una nueva gira, "The Great 80 Tour", finalmente fue pospuesta por la pandemia hasta octubre de 2021.

Más de 250 álbumes vendidos por todo el globo lo sitúan por detrás de los Beatles y de Elvis Presley como el artista que más sencillos ha vendido de la historia, con más de 21 millones.

Con The Shadows participó en la grabación del álbum "Apache", un trabajo que marcó un hito en la historia de la música, pues de ahí surgió el rock instrumental británico.

El autor de éxitos como "Devil Woman", "We Don't Talk Anymore" o "Living Doll" mantuvo su fama durante la agitada década de los 60 pero jamás llegó al nivel de estrellato del que sí gozaron otros grupos entonces emergentes del rock, como fue el caso del citado cuarteto de Liverpool.

También fue en dos ocasiones representante de este país en el festival de Eurovisión: en la primera, en 1968 con la legendaria "Congratulations", quedó derrotado por la española Massiel y su "La, la, la", y en la otra, en 1973, su tema "Power To All Our Friends" quedó en tercer puesto por detrás de otros españoles, Mocedades, con su tema "Eres tú".

Conversión al cristianismo

Todas las biografías de Richard mencionan otro incidente significativo y transformador en su vida: su conversión al cristianismo en 1966, un hecho que le alejó temporalmente del rock, pues se convenció de que el lado sexy que proyectaba como músico era incompatible con su nueva fe.

Producto de esa devoción, con el tiempo volvería a grabar nuevo material con contenido religioso.

En lo personal, como parte de su vertiente de nuevo cristiano, el cantante se volcó con la organización Tear Fund, con la que se hizo misionero y viajó a países como Bangladesh, Kenia, Haití o Brasil.

Pero su legado en la música popular es indiscutible. Con The Shadows introdujo técnicas consideradas entonces revolucionarias para la época, que tuvieron impacto en los Beatles y en otras formaciones del momento.

Con el tiempo, Richard, que también logró cotas altísimas de popularidad con apariciones televisivas, consiguió alcanzar cierto equilibro entre su vida personal y artística.

Acusado de abuso sexual a un menor

En 2014, el veterano músico se vio implicado en una acusación de abuso sexual de un adolescente de 16 años. Un caso que se remontaba a 1985 y que lo situó en el centro del ensañamiento de los tabloides nacionales.

Aunque el caso fue retirado por falta de pruebas, alrededor de Richard se originó una agobiante persecución mediática, que incluyó helicópteros sobrevolando la mansión del artista para captar imágenes de agentes registrando su propiedad.

Ese turbio episodio no solo puso en entredicho su reputación sino que le costó un desgaste emocional considerable para limpiar su nombre.

"Mi vida dio un giro de 180 grados y mi reputación a nivel mundial fue dañada de forma innecesaria. No me gustaría que eso les sucediera a otras personas, estén en el ojo público o no", comentó el cantante en 2016.

Richard logró esquivar los procesos penales, pero interpuso una demanda contra la policía de Yorkshire y contra la BBC, que terminaron disculpándose y, en el caso de la cadena pública, compensando al músico económicamente.