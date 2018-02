Conoce los favoritos para ganar la Berlinale

Entre las 19 películas en liza, figuran además la mexicana "Museo", con Gael García Bernal, y "Las herederas", ópera prima del paraguayo Marcelo Martinessi.

Frente a las múltiples revelaciones de mujeres víctimas de acoso o agresiones sexuales en la industria del cine, el primer gran festival del año en Europa se reivindicó como un "foro" donde impulsar un cambio.

La Berlinale lanzó así, entre otras iniciativas, la campaña "Speak up!" ("¡Habla más alto!") para combatir el acoso sexual en Europa y en otros grandes festivales.

Pero la cita se abrió el pasado día 15 con una polémica en torno a una actriz surcoreana —que permaneció en el anonimato— y cargó contra los organizadores por haber invitado al director Kim Ki-Duk, a quien acusa de haberla abofeteado y obligado a rodar escenas de sexo improvisadas.

Ante la prensa, el director se mostró abierto a hablar del asunto, rechazando las acusaciones. En su país, la fiscalía había abandonado el caso por falta de pruebas, pero le había obligado a pagar una multa, tras un procedimiento que permite dirimir los asuntos menores sin pasar por el tribunal.

Wes Anderson ("El gran hotel Budapest") aspira por cuarta vez al Oso de Oro con "La isla de los perros", que abrió el festival y fue acogida con entusiasmo.

El director estadounidense rinde homenaje en esta cinta de animación al cine japonés e imagina un lugar donde los perros están prohibidos debido a una gripe canina.

Pero al margen de esta obra que lleva un mensaje de tolerancia, la Berlinale se ciñó en gran medida a la realidad.

Una ficción muy real

Un buen puñado de los filmes en liza se inspiran en historias reales, como la otra favorita, "U-22 de julio", que lleva a la pantalla la matanza perpetrada en 2011 por un neonazi en Noruega que dejó 69 muertos, principalmente adolescentes.

El filme sigue a Kaja, una joven ficticia que trata de escapar a la masacre en un plano secuencia de 72 minutos, el tiempo exacto de la matanza.

Rodado en acuerdo con los supervivientes y los allegados de las víctimas, el filme no dejó indiferente. Recoge la segunda mejor nota de un panel de críticos formado para la revista especializada "Screen", tras la de Wes Anderson.

También "Museo", del mexicano Alonso Ruizpalacios, bien recibida por la crítica, está basada en un hecho real, al recrear el espectacular robo en el Museo de Antropología de México perpetrado por dos estudiantes de veterinaria en 1985.

Por su parte, el cineasta Gus Van Sant rescató la vida de un dibujante estadounidense, John Callahan, tetrapléjico y alcohólico en "Dont worry, he won't get far on foot". Además, "Tres días en Quiberon" es un retrato íntimo de la actriz Romy Schneider y "Dovlatov" ilustra la vida del escritor ruso epónimo.

Pese a la presencia de solamente cuatro directoras en competición, las mujeres son protagonistas en la gran pantalla, como en "Las herederas", de Martinessi, primera película de Paraguay en competición en la Berlinale, y en la que una mujer homosexual ya entrada en años busca un nuevo comienzo.

El Oso de Oro será decidido por el jurado presidido por el cineasta alemán Tom Tykwer, junto, entre otros, la actriz belga Cécile de France, la productora de "Moonlight" Adele Romanski y el historiador de cine español Chema Prado.

El año pasado, la Berlinale recompensó contra todo pronóstico con el máximo galardón al filme húngaro "On body and soul", una historia de amor que sucede en un matadero y actualmente en liza por el Óscar al mejor filme extranjero.