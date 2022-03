Critican a cirujano por hacer público un vídeo de una operación en una discusión en línea

El sábado pasado ocurrió un hecho polémico en redes sociales, puesto que plena discusión sobre consolas en Twitter, un cirujano publicó un videoclip de sí mismo durante una operación. Provocando reacciones y comentarios negativos por parte de todos los usuarios, según informa el sitio web especializado en videojuegos Dexerto.

El nombre del usuario de twitter es 'Shreeveera', y en su biografía indica que es médico de profesión. Sin embargo, todos los participantes en la discusión sobre consolas Xbox, pusieron en duda la veracidad de esta información, por lo que el ¨doctor¨ decidió publicar un video donde aparecía en el quirófano, portando una bata, mascarilla y gorro.

En el clip se observa al paciente inconsciente puesto en la camilla, e incluso se revela en una toma cerrada, documentos con información personal y medica de la persona que está siendo operada.

El video publicado no solo demostró que el hombre es doctor y propietario de una Xbox. Si no su falta de ¨profesionalismo´. No obstante, el autor del clip afirmo que el paciente dio consentimiento para compartir las imágenes, pero igualmente muchos lo calificaron sus acciones como “poco éticas”.

Finalmente, el cirujano “Shreeveera” eliminó la publicación, cambió su biografía en Twitter y grabó un vídeo para la plataforma de YouTube disculpándose por lo cometido. Pero, los usuarios hallaron el nombre del hospital en el que Shreeveera realiza su profesión y dejaron reseñas negativas por sus acciones poco éticas.

@Shreeveera is a doctor and a PlayStation fanboy out here claiming he has consent to show private information, so he shouldn’t mind this. I’ll never delete this. The level of mental degradation you gotta have to do this. Being a console warrior makes you an idiot. pic.twitter.com/dMfvUmuxxe