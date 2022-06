Por Sol Eisenberg



Anthony Bourdain fue un famoso chef neoyorquino, conocido por mostrar el lado oscuro del mundo de la alta gastronomía, que fallecio en junio del 2018 por suicidio. Durante su juventud, en un viaje a Francia, descubrió su pasión por la comida… y las drogas.

En uno de sus libros comentó que nunca creyó que iba a llegar a sus treinta años. Durante años abusó de múltiples drogas hasta desarrollar una adicción a la heroína. Cuando logró salir de la adicción, se metió en otra: la metadona.

Se graduó del Culinary Institute of America y comenzó trabajando de lavaplatos. A medida que iba subiendo en la pirámide, fue descubriendo varios secretos y hábitos incorrectos que se escondían en famosas cocinas. Maltratos, abusos y tensión son algunos de los temas que comentaba en sus artículos y libros. Comentarios como estos le hacían ganar seguidores, al igual que enemigos.

Dentro del mundo culinario no tenía límites. Alimentos gourmet, comida callejera e insectos eran elementos básicos de su dieta. “Tu cuerpo no es un templo, es un parque de diversiones. Disfrutá del viaje” era una de sus creencias, no cerrarle las puertas a la diversidad de platos que existen en el mundo.

¿Qué ocurrió el 8 de junio del 2018?

“Con enorme tristeza, podemos confirmar la muerte de nuestro amigo y colega, Anthony Bourdain”, informo CNN el 8 de junio del 2018 despues de que se confirmara el suicidio del reconocido chef.

Un día antes se encontraba en Francia filmando un capítulo de su programa con CNN junto a su amigo, el chef Eric Ripert. La noche del 7 Bourdain decidió permanecer en su habitación, en el hotel Le Chambard. A la mañana siguiente su amigo, que le esperaba en el salón principal para desayunar, decidió contactarse con él.

Al no recibir respuesta después de varias llamadas al celular y a la habitación, Ripert junto a un conserje se dirigieron a verlo. Un empleado del hotel, con una llave maestra, ingresó solo a los aposentos y se encontró con una lamentable imagen. Al encontrar a Bourdain ahorcado, se dispuso a llamar a la policía. En los análisis forenses no detectaron signos de violencia ni en el cuerpo o la recámara, al igual que rastros de drogas en los estudios toxicológicos.

¿Una relación abierta que pudo influir en su decisión?

En 2007, teniendo 51 años, se casó con la deportista italiana Ottavia Busia, con la que tuvo a su única hija, Ariane Bourdain. Tras 12 años, la pareja se divorció de mutuo acuerdo porque el trabajo del cocinero le mantenía siempre alejado de la familia.

Aunque el trabajo de Bourdain no cambió, pudo volver a emparejarse poco tiempo después con Asia Argento, veinte años menor que Anthony. Una pareja explosiva. Ella fue la directora del último capítulo completado de su programa, el que hizo en Hong Kong. Eran tiempos de alta exposición para Argento. Una de las voceras del #MeToo, denunció haber sido abusada por Harvey Weinstein.

Unas semanas antes del suicidio del chef, Asia fue fotografiada de la mano con otro hombre. Las acusaciones, entonces, se enfocaron sobre ella. Apenas se supo de la muerte de Bourdain, su amiga la actriz Rose McGowan emitió un comunicado en su nombre hablando sobre los estragos de la depresión y el profundo dolor que sentía. Tiempo después pudo hablar. Necesitó defenderse de las acusaciones, de los que buscaban un culpable. “La gente dice que yo lo asesiné. Entiendo que busquen una razón. A mí me gustaría encontrar una. No la tengo. Quizás eso me daría alivio. La nuestra era una relación adulta. Los dos salíamos con otra gente. No era un problema para nosotros. Y la pasábamos muy bien cuando estábamos juntos. Porque Anthony viajaba más de 260 días al año”, dijo Asia, que también debió salir en defensa propia cuando fue señalada por haber vuelto demasiado pronto a su trabajo como jurado en la versión italiana de X Factor.

