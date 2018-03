Demi Lovato se presentará en abril en Panamá

La cantante y actriz estadounidense Demi Lovato regresará este 2018 a Panamá, en esta ocasión con la gira promocional de su más reciente producción discográfica "Tell Me You Love Me".

El concierto que ofrecerá Lovato se realizará el 30 de abril en el Centro de Convenciones de Amador, confirmó la productora que trae la artista.

La intérprete de "This is Me", "Skyscraper" y "Cool For The Summer" se presentó en Panamá en el 2012 y retornaría a Centroamérica en 2014 pero canceló la gira por problemas técnicos que enfrentó su equipo de producción.

La exestrella de Disney lanzó su disco "Tell Me You Love Me" en septiembre de 2017, recibiendo reseñas positivas de los críticos y logrando llevar su primer sencillo del álbum, "Sorry Not Sorry" a las primeras 10 posiciones de la lista Billboard, en Estados Unidos.