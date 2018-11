Dietas de las modelos más famosas de la industria

1. La dieta de Kim Kardashian

Su entrenadora Melissa Alcantara afirma que la dieta de Kardashian es Atkins 40. Esta dieta se inspira en la dieta Keto o cetogénica.

Esta dieta consiste solo comer 40 gramos de carbohidratos al día. Hace énfasis en que Kardashian no come nada de comidas procesadas, toma 4 litros de agua al día y no tiene meriendas entre comidas.

Su rutina de ejercicio alterna entrenamientos de baja intensidad con entrenamientos de intensidad elevada y entrenamientos con pesas.

Entre los ejercicios que la estrella ha compartido en sus redes sociales tenemos:

• Series de entre 12 y 15 repeticiones de femoral tumbada en máquina.• Cuatro (4) series de entre 12 y 15 repeticiones de patadas de glúteo con polea en banco.• Cuatro (4) series de entre 12 y 15 repeticiones por pierna de zancadas en movimiento con peso.• Cuatro (4) series de entre 12 y 15 repeticiones de peso muerto.• Cuatro (4) series de 15 repeticiones por pierna de patada de glúteo en máquina.• Tres (3) series de 20 repeticiones en la máquina de abductores.• Cuatro (4) series de entre 20 y 30 repeticiones de gemelo de pie con mancuernas.

2. Dieta extrema de Bella Hadid

Bella Hadid es modelo de la reconocida marca de lencería estadounidense Victoria's Secret. La chica contrató a un famoso nutricionista, el doctor Charles Passler, que también ha trabajado con otras celebridades.

Desayuno: Toma un batido de proteínas del sabor "cookies and cream".

Aperitivo o snack: La mitad de una barra de proteínas.

Almuerzo: Vegetales hervidos con un té detox.

Aperitivo o snack: La otra mitad de la barra de proteínas o un batido de proteínas.

Cena: Vegetales hervidos con un té detox.

Antes de dormir se toma unos suplementos en pastilla, todo esto complementado con ejercicios.

3. Dieta de Kendall Jenner

La información es sacada de su aplicación Kendall, disponible para teléfonos iPhone y Android.

Desayuno: Tostadas, un huevo y la mitad de un aguacate todo esto acompañado con taza de té detox. Ella se toma 12 tazas de té detox al día. Ella afirma que este desayuno la hace sentir energizada para el entrenamiento ya que le gusta hacer ejercicio en la mañana. Otra opción de desayuno es un huevo adentro de medio aguacate y avena.

Sus aperitivos o snacks son Chocolate Twix, mantequilla de maní, chips con guacamole, vegetales con humus o frutas como manzana.

Almuerzo: Cuando sale con sus amigos generalmente come sushi, pizza o pasta a la bolognesa vegana. Acompañado de su taza de té detox.

Cena: Pollo al grill, con arroz y té detox. Esto lo come en momentos de pasarela.

También come helado de yogurt una o dos veces a la semana.