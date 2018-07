'Dinner in The Sky', la oportunidad de comer en las alturas

“ Dinner in The Sky” es la nueva aventura turística-culinaria que da la oportunidad de cenar, literal, en el cielo, mientras se disfruta de la vista de la ciudad de Panamá, entre risas, música y copas de vino.

La experiencia es una mezcla de adrenalina y buen sabor que se inicia desde el momento en el que te sientas en la mesa hasta que te elevan a 45 metros de altura, donde es servida la cena, a tres tiempos y los vinos.

Se trata de una franquicia diseñada en Bélgica, hace 13 años, por The Fun Group, especialistas en eventos macro, que consiste en una plataforma diseñada para ser suspendida a 45 metros de altura, lo que equivale a cerca de 15 pisos.

La estructura tiene capacidad para acoger a 22 comensales, que son asegurados en una silla diseñada especialmente para la franquicia, y desde donde se disfruta de la cena gourmet.

El menú varía semanalmente y en la oportunidad que tuvo TVN-2.com de vivir la experiencia, han servido de entrada Tartar de Atún con pistachos, plátano maduro armonizado con salsa de anguila y emulsión de aguacate trufado.

El plato fuerte ha sido Salmón Teriyaki. Un filete de Salmón con finas hierbas sobre cremoso parmentier ahumado con romero y alcachofas confitadas con perfume de rosas.

El postre fue un Way Down Cheesecake. Anillos de sol en galletas trufadas con dulce de queso sobre una cama de frutos del bosque.

El costo es de 150 dólares por persona, que incluye la experiencia de volar por una hora, la comida gourmet y las bebidas.

Los organizadores planean ofrecer en un futuro Happy Hours, desayunos a la salida del sol, brunch y almuerzos los fines de semana y estará funcionando en Panamá por tres meses.

Se evalúa la posibilidad de ofrecer el servicio en el distrito de Boquete, provincia de Chiriquí, por un mes.

Seguridad

Dinner in the Sky está diseñado de acuerdo con la estricta norma alemana DIN 4112 "Fliegende Bauten”, dedicada a la construcción de estructuras volantes.

Todos los dibujos, cálculos y las simulaciones han sido verificados por la organización internacional TUV RHEILAND.

La estructura y todos los accesorios de elevación se revisan de acuerdo con los reglamentos de la norma europea EN 13814: 2004.

Toda persona que no tenga ningún impedimento físico puede subir, no hay límite de edad. La altura mínima debe ser mínimo 1.22 metros y niños menores de 10 años no pueden subir.

Tampoco pueden subir personas en estado etílico ni bajo los efectos de narcóticos.

Dinner in the Sky funciona en más de 60 países incluyendo Francia, Inglaterra, Dubái, Hong Kong, Australia y ahora ha llegado a Panamá.