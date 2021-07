Disputa por la herencia de José José se intensifica

Por Angela Delossantos



José José, el llamado “príncipe de la canción”, aún después de su muerte, sigue siendo tema de conversación. Fue uno de los cantantes de música en español más populares del mundo y sirvió de inspiración para muchos músicos alrededor del mundo.

Sin embargo, el tema ahora es la disputa legal por la herencia del cantante mexicano, pues su hija Sara Sosa acudió a un tribunal en Miami a fin de que se le reconozca a ella y a su madre como únicas herederas de los bienes de su padre.

El pasado 23 de abril se leyó el testamento, escrito en 1988, en el cual se declara como única heredera a Anel Noreña, su ex esposa. La herencia incluye las regalías de su legado musical y sus propiedades, entre ellas las de Estados Unidos.

Esto quiere decir que la hija menor del cantante, Sara Sosa y su madre Sara Salazar no tienen derecho a los bienes del fallecido. A pesar de esto, Sarita Sosa cuenta con un poder firmado por su padre, que le acredita en EEUU como su única hija y le daría derechos sobre sus bienes. Esto quiere decir que están negando totalmente la existencia de sus otros hijos, residentes en México.

Ante esto, la hija menor de José José acudió al juez el pasado 8 de julio con el documento en el cual solicitan sean reconocidas como herederas y al mismo tiempo desconocen a Marysol y José Joel Sosa como hijos de José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real del cantante.

Fue durante una entrevista en el programa “Venga la alegría”, que Marysol Sosa expresó su enojo ante el proceso legal que iniciaron Sarita Sosa y su mamá, Sara Salazar, en Estados Unidos para ser proclamadas únicas herederas de José José.

La casa donde vive Sarita Sosa y su mamá continúa a nombre de José José, por lo que Anel Noreña es legítima heredera de dicha propiedad, aunque la familia descarta quedarse con el inmueble y dejar a Sara Sosa y a su madre en la calle.

Ahora, la segunda esposa de José José, Anel Noreña, aseguró en el programa mexicano “Sale el sol”, que están omitiendo a la familia mexicana de José José y que se va a investigar el caso. Esto quiere decir que la segunda esposa, junto con los hijos que tuvo con el cantante, Marysol y José Joel, están enfrentando procesos legales en contra de la otra familia del fallecido.

Marysol, señala que el único documento válido en esta disputa es el que se encontró en México.

“Solo quiero aclarar que las opiniones personales no tienen cabida. Si ellas, dígase la señora Sara Salazar y mi media hermana Sara, creen que el testamento de México no es válido, no quiere decir que el documento no exista y no tenga validez. Finalmente, las leyes son las que decidirán qué es auténtico y qué es apócrifo” comenta Marysol.

Todo este conflicto empezó pocas horas después de que el cantante falleciera, Sarita Sosa había intentado esconder el cuerpo de su padre y anteriormente, cuando su salud empeoró, no dejaba que él tuviera comunicación con sus otros hijos, Marysol y José Joel, impidiendo que estos supieran del estado de salud de su padre.

José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en Florida, Estados Unidos.

Con información de People en Españo y UnoTV.