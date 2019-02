Ed Sheeran conquista Montevideo con su música

"Quiero recordarles que todo lo que escuchan aquí es en vivo, mi voz y mis guitarras", dijo el artista, que se presenta siempre sólo, sin el apoyo de otros músicos o coros.

El autor de éxitos como "Thinking out Loud", que se presentó en la capital más austral de América como parte de la gira "Divide", que empezó en marzo de 2017 y concluirá en agosto de 2019, aprovechó las dos horas -en las que hizo al público saltar, gritar e iluminar el mítico estadio con las linternas de teléfonos celulares- para recordar el inicio de su carrera, en el Reino Unido, y "lo increíble" que era tocar en Uruguay.

Sheeran confesó al público que conocía muy poco sobre el país, pero que la visita le estaba encantando y no perdió la oportunidad de elogiar los vinos de Uruguay y también arriesgó algunas palabras en español como "hola" y "muchas gracias".

"No aprobé francés ni alemán cuando estaba en la escuela, pero el español ni siquiera lo estudié", contó entre risas.

El músico también arrancó muchas risas cariñosas de su público por equivocarse de guitarra y cambiar el orden de las canciones para seguir con el mismo instrumento.

"La verdad es que no miré el 'setlist' y esta guitarra no es la correcta para el 'medley' que les dije, así que voy a tocar la canción de esta guitarra y luego la que les había dicho", se disculpó.

Agraciado este mismo miércoles con el premio BRITs Global Success 2019, galardón otorgado por la industria musical británica que no pudo ir a recibir por encontrarse en Uruguay, Sheeran abusó de la sinceridad al hablar de los Grammy y del mundo de los famosos, del que no se siente parte.

Oriundo de la pequeña ciudad inglesa de Framlingham, Sheeran recordó sus orígenes y dijo que uno siempre sueña con formar parte de los Grammy, "con el brillo y el glamour", y que los premios son maravillosos, pero la gente que va a la ceremonia te hace "sentir una mierda" porque es todo muy aburrido, ya que nadie toma alcohol y se reúnen todos a esperar el anuncio de que no ganaron el galardón.

"No nací para ser una estrella", recalcó y puso de ejemplo sus hábitos, manera de vestir, su apariencia y gustos, incluida su preferencia por la discreción.

Asimismo, reconociendo a un público mayoritariamente femenino, agradeció a los padres, novios y esposos que decidieron dedicar la noche del miércoles -y pagaron- para acompañar a las fanáticas a su concierto.

Después de la presentación de la cantante de cumbia uruguaya Meri Deal, el británico Mike Rosenberg, conocido en el mundo artístico como Passenger, tuvo su debut en Uruguay como invitado de Sheeran, y ambas actuaciones sirvieron para que el público fuera calentando sus motores para dar la bienvenida al artista principal.

Sheeran se subió al escenario puntualmente a las 21:00 hora local (00:00 GMT del jueves) con Castle on the Hill, entre gritos y aplausos.

Los uruguayos también vibraron con canciones como A Team, Dive, Bloodstream, Galway Girl o Shape of You y se iluminó con Thinking out Loud, Perfect o Photograph.

También destacaron el impresionante juego de luces y pantallas con imágenes sincronizadas con las canciones, incluido un fragmento de la película The Hobbit: The Desolation of Smaug (El hobbit: la desolación de Smaug) para acompañar I See Fire, que forma parte de la banda sonora de la cinta.

Sin embargo, además de los palcos del estadio, Sheeran logró llenar también los alrededores.

Pese a las altas temperaturas ocasionadas por una ola de calor con temperaturas máximas iguales o superiores a 34 grados centígrados que empezó este martes y debe durar hasta el próximo jueves, según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), cientos de personas se concentraron en las puertas de acceso.

Muchos de ellos se llevaron sillas de playa para sentarse y poder escuchar el concierto de forma gratuita mientras disfrutaban de un mate (bebida típica de la región rioplatense).

Para coronar su debut en Uruguay, Sheeran dejó el escenario tras la penúltima canción y volvió para cerrar con llave de oro con I Need You, luciendo una camiseta oficial de la Celeste con el número 19 y su apellido en la espalda.