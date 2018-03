El príncipe Harry y su prometida Meghan Markle visitan Irlanda del Norte

La primera parada de la pareja les llevó a la prisión del Maze, situada al sur de Belfast y conocida por albergar prisioneros paramilitares durante el pasado conflicto en la región.

Reconvertida ahora en un complejo para la mediación internacional de conflictos, Harry y Markle fueron recibidos en el ahora llamado " Eikon Centre" por unos 2 mil 500 jóvenes de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, con los que participaron en un evento de paz y reconciliación.

Prince Harry and Ms. Markle's first stop is the Eikon Centre, where an event is being held to mark the 2nd year of ‘Amazing the Space’, a youth-led peace-building initiative. pic.twitter.com/mXvfzar0B9