Enrique y Meghan llaman a su hijo Archie

"El duque y la duquesa de Sussex están encantados de anunciar que llamaron a su hijo Archie Harrison", anunció el comunicado, precisando que el pequeño tendrá el apellido de Mountbatten-Windsor, que combina el de la reina Isabel II de Inglaterra y el de su esposo el príncipe Felipe.

The Queen and The Duke of Edinburgh were introduced to the newborn son of The Duke & Duchess of Sussex at Windsor Castle. Ms Doria Ragland was also present. The Duke & Duchess of Sussex are delighted to announce that they have named their son Archie Harrison Mountbatten-Windsor. pic.twitter.com/PaHVhPlUl5