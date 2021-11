Estrellas homenajearon a Rubén Blades, Persona del Año de los Grammy Latino

Por AFP



Las estrellas de la música latina homenajearon la noche del miércoles en Las Vegas al salsero panameño Rubén Blades, galardonado como la Persona del Año de la 22a edición de los premios Grammy Latino.

El tributo se realizó la víspera de la entrega de los gramófonos dorados el jueves, cuando la mayor fiesta estadounidense de la música en español y portugués regresa a su formato presencial tras el impasse de la pandemia.

"Aquí estoy más que todo para agradecer, esto no es una ocasión de celebración para mí nada más. Yo no estaría aquí si no hubiese sido por mucha gente que me ayudó a estar aquí", dijo Blades al llegar a la alfombra roja este miércoles.

Carlos Vives, Andrés Calamaro, Oscar D'León y Marc Anthony, entre otras estrellas de la música hispana, cantaron algunos de los éxitos de Blades.

" Rubén Blades se destaca como un Beatle de la salsa", dijo el argentino Andrés Calamaro en la alfombra roja. "Es un cronista-poeta de la realidad", agregó el cantautor que confesó estar emocionado de participar en el homenaje cantando "Paula C". "Concretamente el álbum 'Siembra' es el 'Sargeant Pepper' [de los Beatles] de la salsa. (...) Estamos hablando de palabras mayores de la música", comentó el intérprete de "Flaca".

"No podía ser mejor", dijo el cantante colombiano Carlos Vives al comentar la invitación a participar en la gala cantando "Decisiones". "[ Blades] es un artista importante en la historia de nuestra música y lo que ha representado para varias generaciones, inclusive la mía", dijo el intérprete de "La Bicicleta".

"Indiferencia"

"Gracias por estar aquí esta noche, cuídense, les deseo mucha salud, y sobre todo espero que nunca se dejen vencer por la indiferencia. El futuro del mundo entero dependerá de eso", dijo Blades tras recibir el reconocimiento de manos del cantautor español Joaquín Sabina.

Sabina, de 72 años, dijo sentirse "nervioso" antes de entregarle el galardón al panameño.

"Se trata de un artista tan grande el que me toca presentar que no es fácil encontrar palabras a la altura de su talento. Daría la mitad de mis canciones por uno solo de sus versos", dijo Sabina, conocido por sus líricas, al referirse a una de las estrofas de "Pedro Navaja", con la que Blades cerró la fiesta en la Arena Michelob Ultra.

Blades ha dejado huella en la industria musical con una larga lista de éxitos que reivindican la idiosincrasia y la realidad latinoamericanas, como "Buscando América", "Plantación adentro", "Desapariciones" y "Prohibido Olvidar".

Con más de cinco décadas de carrera, en la alfombra roja Blades conversó con AFP sobre los proyectos para el próximo año, entre ellos un libro autobiográfico, otro de poesía, su participación en la serie de televisión "Fear the Walking Dead" y la producción de dos discos nuevos.

"Esperamos tener salud para continuar trabajando", dijo.

El cantante se presentará también en la ceremonia de los Grammy Latino el jueves con Roberto Delgado & Orquesta, con quienes iniciará la breve gira "Salswing!" en Estados Unidos el 20 de noviembre. "Uno de nuestros compañeros murió de Covid [el percusionista Carlos Pérez Bidó], y la banda necesitaba encontrarse, darnos un abrazo y tocar. No es cuestión que la muerte nos detenga".

"El poeta de la salsa"

Nacido en Panamá, Blades, de 73 años, fue uno de los intérpretes más emblemáticos del movimiento salsero en Nueva York en los años 1970, de la mano con Fania All Stars.

Su primer hit como autor fue "El Cantante", grabado en 1978 por el mítico Héctor Lavoe.

Junto al trombonista Willie Colón produjo en dos décadas siete discos, de los cuales salieron algunos de sus éxitos más populares, como "Pedro Navaja" y "Plástico".

"El poeta de la salsa" es formado en derecho en su natal Panamá y en Harvard, en Estados Unidos.

Después de décadas cantando sobre América Latina y el día a día de los hispanos en Estados Unidos, Blades incursionó en la política.

En 1994 se postuló a las elecciones presidenciales de Panamá, perdiendo en tercer lugar. Apoyó en 2004 la candidatura de Martín Torrijos, quien lo nombró ministro de Turismo de su gobierno hasta 2009.

Ganador de ocho premios Grammy Latino y nueve premios Grammy, Blades suma otras dos nominaciones para esta edición, entre ellas Álbum del Año con "Salswing!".

El colombiano Camilo, el dominicano Juan Luis Guerra y el español C. Tangana están entre los favoritos, con mayor número de nominaciones.

Los últimos Grammy Latino se entregaron en Miami en noviembre del año pasado, en una ceremonia parcialmente virtual y marcada por la pandemia donde no se celebró a una Persona del Año.

El colombiano Juanes fue el último artista en recibir este honor, en 2019.