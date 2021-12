Fallece a sus 53 años, cantante español Carlos Marín de la agrupación musical Il Divo

Marín de 53 años, de acuerdo con medios internacionales, habría permanecido desde el pasado 8 de diciembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Manchester Royal, en el Reino Unido, entubado y en coma inducido, tras el contagio de la Covid.

“Con gran pesar les hacemos saber que nuestro amigo y socio Carlos Marín ha fallecido. Sus amigos, familiares y fanáticos lo extrañarán. Nunca habrá otra voz o espíritu como Carlos”, destacó la cuenta oficial de la agrupación en redes sociales.

A sus 20 años, Marín era una estrella de la canción española, apareciendo en numerosos programas de televisión y cultivando diferentes estilos musicales con excelentes críticas.

Participando en diversos concursos como cantante: el «Jacinto Guerrero» donde ganó el primer puesto, «Francisco Alonso» y «Julián Gayarre» en 1996, donde ganó el segundo puesto como mejor cantante masculino, entre otros, se hizo un nombre en la industria musical y lírica.

