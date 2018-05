Familia real británica difunde dos fotos del príncipe recién nacido Luis

Las fotos fueron tomadas por su madre en la residencia de la familia, el palacio de Kensington, detalló el comunicado.

En una de las imágenes aparece Luis dormido en brazos de su hermana Carlota, de tres años de edad, que le da un beso, mientras que en la otra está recostado en una almohada.

"El Duque y la Duquesa de Cambridge están muy complacidos en compartir dos fotografías de la princesa Carlota y el príncipe Luis", explicó en el comunicado el palacio de Kensington.

La foto con la princesa Carlota fue tomada el 2 de mayo, día en que cumplía tres años, mientras que la otra fue tomada el 26 de abril tres días después del nacimiento del pequeño Luis.

Luis Arturo Carlos, quinto en la lista de ascendencia al trono británico, es el sexto bisnieto de la reina Isabel y su esposo, el príncipe Felipe.

Desde que la reina Isabel cambió las reglas en 2012, todos los hijos de Guillermo, y por lo tanto Luis, podrán conservar el título de príncipe, y no solamente el primogénito, Jorge.

La familia real británica tiene por delante un verano atareado, con la boda del príncipe Enrique con la actriz estadounidense Meghan Markle, el 19 de mayo.

