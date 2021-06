Famosa copia de la 'Mona Lisa' se subasta por 2,9 millones de euros

La excelente copia de la obra maestra de Leonardo da Vinci fue adquirida por un coleccionista extranjero, que se impuso a otros catorce postores, indicó la casa de subastas en París.

La puja virtual comenzó hace una semana y, sin contar las tasas asociadas, alcanzó la suma de 2,4 millones de euros, muy por debajo de la estimación inicial de la obra de 200.000-300.000 euros (237.500-356.000 dólares).

Con los impuestos, el precio de venta asciende a 2,9 millones de euros.

