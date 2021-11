El boxeador de 42 años es el único de la historia que ha logrado nueve títulos mundiales en ocho categorías de diferentes pesos. Luego de anunciar que se retiraba de los rings, hizo pública su intención de postularse para la presidencia de Filipinas en 2022, representando al partido que pertenece el actual presidente del país, convirtiéndose en el rival directo de Pacquiao.

Aunque el presidente, Rodrigo Duterte, no puede reelegirse, filipinos piensan que podría continuar en el poder, presentando como aspirante a su hija, Sara Duterte-Carpio.

“En mi vida me eché para atrás en una pelea”, dijo el boxeador en su discurso de anuncio a la presidencia. “Para los que se preguntaban cuáles son mis méritos, ¿Han experimentado alguna vez no tener nada que comer?”, utilizando su historia de inspiración ya que, aparte de lograr salir de la pobreza, se volvió multimillonario.

Entre otras celebridades que se postularon a un cargo público, se encuentra el exdeportista olímpica, ahora llamada Caitlyn Jenner, que anunció su candidatura como aspirante al cargo de gobernadora de California. También, dentro de la famosa familia estadounidense, fue Kanye West quien protagonizó un estrepitoso fracaso al postularse a la presidencia de la Casa Blanca.

Pero, entre los artistas que sí triunfaron en su camino a la política, se encuentra Ilona Staller, quien era conocida por protagonizar películas para adultos bajo el nombre de ‘Cicciolina’ entre los años 80 y 90, que logró ser diputada por el Partido Radical Italiano. También, en Estados Unidos se postuló el actor Arnold Schwarzenegger para gobernador de California, logrando un mandato desde el 2003 al 2011.

A diferencia de los famosos ya mencionados, Pacquiao lleva en la política desde el 2010 cuando fue congresista, siendo nombrado como senador en el 2016, por lo que era aliado de Duterte, hasta que esta primavera comenzaron las problemáticas entre ambos. El boxeador, que en el 2012 se convirtió al cristianismo, utiliza la Biblia para justificar su defensa a la pena de muerte, su oposición al divorcio, aborto y al matrimonio entre dos personas del mismo sexo.

Actualmente, Manny comparte en sus redes sociales su campaña y las distintas reuniones que ha tenido a lo largo del país para que más personas conozcan sus razones para lograr la presidencia en el 2022.

Everybody has the right to run (for elective position) as long as he or she is qualified under our Constitution. Sa huli, ang boses ng taong-bayan ang mananaig. Para sa inyong lingkod, TULOY po ang LABAN, walang atrasan. Ipaglalaban ko ang kinabukasan ng mamamayang Pilipino. pic.twitter.com/pvqgbJ20CD