El astro del fútbol está pasando sus últimos días de vacaciones en la isla de Ibiza junto a su familia, amigos y algunos compañeros de la selección Argentina y como cada vez que va a algún sitio, el futbolista causa furor entre los presentes.

No es un secreto que uno de los lugares preferidos de Lionel Messi para pasar sus vacaciones es Ibiza. Cada verano, el argentino junto a su familia y amigos más cercanos como Luis Suárez y Cesc Fábregas aprovechan para pasarse unos días en la paradisiáca y exclusiva isla. Y como siempre, a donde van, causan furor entre los presentes que no pierden la oportunidad de gabrarlos o pedirles una foto.

En una de las últimas salidas se produjo un irrevente episodio que le está dando la vuelta al mundo, después que una fanática publicara un video en sus redes sociales del momento en el que se topó con el rosarino.

Sol González, una argentina de 24 años, vacacionaba en Ibiza cuando tuvo la fortuna de coincidir en una discoteca con Lionel Messi, Luis Suárez y Cesc Fábregas. Emocionada al descubrir que el futbolista se encontraba en el mismo lugar que ella, la joven grabó un video para contar el acontecimiento. Pero al hacerlo, la mujer confundió el nombre del argentino y en vez de llamarlo Lionel, le dijo ¡Leonardo Messi!. Al instante, el clip se hizo viral en las redes sociales.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia (Discoteca) en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer”, relataba mientras filmaba en modo selfie. Acto seguido, dio vuelta la cámara y enfocó al sector VIP: “O sea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”.

Si bien la grabación fue publicada en Tik Tok, el debate se trasladó a Twitter e Instagra,, en donde varios aseguraron que se trató solo de una broma y no una equivocación.

Otros, en tanto, aprovecharon para usar su creatividad y comenzar con una ola interminable de memes. “Qué chica afortunada. Se encontró a Leonardo Messi y a Luciano Suárez en Ibiza”, bromeó un usuario. "¿CÓMO LE VAS A DECIR LEONARDO? Tanto odias el fútbol?”, se preguntó otro usuario.

“Leonardo da Vinci del fútbol argentino”, comentó otra seguidora, con humor; “Leonardo y Antonieta”, dijo otro, en referencia al nombre, cambiado, de la mujer del ídolo rosarino.

Tras el impacto que tuvo su video, la chica salió al paso y aseguró que el cambio de nombre de Messi “no fue una confusión”. “Fue a modo de chiste y quedó”, reveló la joven en entrevista con el diario argentino La Nación.

“Claro que sé cómo se llama Messi. De hecho, soy argentina y bastante fan del fútbol”, aclaró la Sol González en diálogo con LA NACION, que contó también que estaba de vacaciones en Ibiza con su hermana, y que ese lunes habían ido a Ushuaia a ver a Guetta.

“No fue una confusión para nada -enfatizó-, fue a propósito que nombré así. También jugué con la palabra “buenardo” al decir ‘Leonardo’. Fue a modo de chiste y se viralizó”.

“Son cosas que pasan en las redes”, resumió, algo divertida con la situación que se generó con el video.

Finalmente, esa misma jornada, la joven pudo cumplir con su deseo de sacarse una foto con Messi. Así se puede ver en el Instagram de González su retrato con el astro, que se muestra distendido al lado de ella, que por su parte, exhibe una sonrisa de inconfundible orgullo.