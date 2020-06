Givenchy elige como diseñador a un excolaborador de Lady Gaga y Kayne West

Tras la salida de la inglesa Clare Waight Keller, que había recuperado el lado más elegante de la firma llegando a vestir incluso a Meghan Markle en su boda con el príncipe Enrique, la marca del grupo LVMH se decanta por un diseñador de la escuela urbana.

" Me siento extremadamente honrado de unirme a Givenchy. La posición única de la firma y su eterno aura la convierten en un icono innegable y tengo muchas ganas de trabajar con su equipo y su taller para avanzar hacia una nueva era basada en la modernidad y la inclusividad", dijo Williams en una nota difundida en Instagram.

Williams, californiano de 34 años, fundó en 2015 su propia marca, Alyx, y será el tercer diseñador en tres años de Givenchy, decidida ahora a seguir el ejemplo de otras casas del grupo como Fenty, con Rihanna, o Louis Vuitton con Virgil Abloh, otro miembro del círculo de West conocido por su popularidad y mediatización en redes.

" Estoy agradecido al grupo LVMH por confiar mí y darme la oportunidad de realizar el sueño de mi vida. En estos tiempos sin precedentes, quiero enviar con mis colegas un mensaje de esperanza. Espero contribuir a un cambio positivo", añadió el diseñador.

Williams fue director creativo de Lady Gaga, director artístico para la firma de Kanye West y fundador junto a Virgil Abloh y el diseñador Heron Preston de Been Trill, una marca efímera de estilo urbano.

La cercanía de Williams con el círculo de West y con el también diseñador Kim Jones, al frente del diseño masculino de Dior, que igualmente forma parte de LVMH, muestra la apuesta del gigante francés del lujo por una moda más cercana a los impulsos de la calle y la cultura popular que a la creación en taller.

