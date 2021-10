Catalina Amalia, la princesa que no tendrá que abdicar a su trono si decide casarse con una mujer

Por Ana Carolina Barsallo



Países bajos se rige por una monarquía constitucional, y a pesar de su antigua forma de gobierno, fue el primer país en legalizar el matrimonio homosexual. Su progresismo les ha llevado a proteger y defender a su futura reina en caso de que elija casarse con otra mujer.

"Los tiempos han cambiado por lo que, si quisiera, la princesa heredera podría casarse con una mujer, eso sí, quedaría en cuestión resolver la forma en que podría afectar un matrimonio homosexual a la posterior sucesión de los hijos, pero es un tema que aún no debemos abordar", dijo Mark Rutte, el primer ministro del país al negar que la princesa deba renunciar al trono en caso de escoger a una mujer como pareja.

"El gabinete no ve que un heredero al trono o el rey deba abdicar si desea casarse con una pareja del mismo sexo", destacando así Rutte que la heredera al trono de Países Bajos puede casarse con una mujer.

Esta polémica se da luego de la publicación de un libro del exdiputado Peter Rehwinkel 'Amalia, la llamada del deber’' donde afirma que la heredera al trono neerlandés debería renunciar si eligiera a futuro a una mujer como consorte. Sin embargo, si es cierto que es el parlamento quien debe aprobar el matrimonio, acción que ha provocado la abdicación de muchos herederos para casarse sin tensiones.

La princesa en cuestión, Catalina Amalia Beatriz Carmen Victoria, por su nombre completo, cumple la mayoría de edad el próximo 7 de diciembre y hasta el momento, no se ha pronunciado sobre sus preferencias sentimentales por lo que el tema se desarrolló con base a especulaciones en un libro, como lo especificó el primer ministro, no es necesario hablar de un tema que no ha llegado a ser una realidad.

Esta no es la primera vez que la heredera es protagonista de noticias, pues mucho se habló en el país cuando esta decidió renunciar a los 300,000 euros anuales que le corresponden al llegar a la mayoría de edad mientras estudia, además también renunció a los 1,3 millones restantes que según la ley incumben para gastos personales. Dijo que los devolverá mientras se prepara como heredera al trono.

"Me resulta incómodo mientras no pueda ofrecer mucho a cambio, y otros estudiantes lo tienen más difícil, especialmente en esta época incierta de coronavirus. Por tanto, devolveré los ingresos hasta el final de mis estudios".

Es admirable que una chica con sus privilegios sea consciente de la condición que viven las personas de su país. Hasta el momento, se tomará un año sabático antes de iniciar sus estudios universitarios y faltarán un par de años más para que contraiga matrimonio, pues hasta el momento no se le conoce una pareja sentimental.