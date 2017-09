Hermano de Pablo Escobar amenaza a Netflix por 'Narcos'

“Si tienes intelecto, no necesitas armas. Si no lo tienes, sí que las necesitas. En este caso, Netflix debería de proveer sicarios a su gente como seguridad”, sentenció Escobar Gaviria en una entrevista a The Hollywood Reporter. (Vea aquí la entrevista completa)

El hermano del narcotraficante más famoso del mundo exigió en 2016 el pago de mil millones de dólares a Netflix por usar el nombre y la vida de su hermano sin autorización.

La recomendación de contratar sicarios aparece luego que un miembro del equipo de Netflix fuera asesinado en México mientras buscaba locaciones para la nueva temporada de la popular serie.

“No quiero que Netflix ni ninguna otra productora filmen ninguna película en Medellín o Colombia sobre mi o mi hermano Pablo sin la autorización de Escobar Inc. (empresa fundada en California para manejar los derechos de Pablo Escobar). Es muy peligroso, especialmente sin nuestra bendición. Este es mi país”, declaró.

Roberto de Jesús Escobar, actualmente de 71 años de edad, fue el contable y jefe de los sicarios del cartel criminal que lideraba su hermano.