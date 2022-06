Por Sol Eisenberg



“The Dropout”, “Inventando a Anna” y “El estafador de tinder”, cuatro producciones de medios streaming con millones de vistas ¿en qué se parecen? Cada una de ellas cuenta la historia de individuos que de una forma y otra lograron engañar a decenas de personas con sus mentiras, y en ocasiones, hasta a ellos mismos.

Esto lleva a la pregunta ¿por qué las personas son tan propensas a mentir y caer en su propio engaño? Para entrar en el tema primero se tiene que conocer cada una de estas historias.

The Dropout: Elizabeth Holmes

Culpable de fraude electrónico y conspiración para defraudar.

Elizabeth Anne Holmes (38), una mujer que en el 2014 fue considerada por Forbes como la mujer más joven en convertirse billonaria por motus propio. En 2004 fundó su empresa Theranos y su revolucionario sistema de análisis de sangre a bajo costo, con más de 700 millones de dólares en inversiones.

El éxito de Holmes no sólo consiguió el apoyo de grandes empresas de Silicon Valley, también despertó preguntas en los medios. En 2015, The Wall Street Journal publicó una serie de artículos de investigación donde evaluaban la posibilidad de que las promesas de Theranos y sus procesos no eran completamente confiables. Al final, se descubrió que todo fue un gran fraude.

Las acusaciones del medio llevaron al Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE.UU.) a presentar 11 cargos en contra de la empresaria y su compañía. En 2018 como efecto del proceso legal y las dudas que generaron en los inversores se disolvió la empresa.

El lunes 6 de junio el jurado federal declaró a Holmes culpable de tres cargos de fraude electrónico y uno de conspiración para defraudar a los inversores.

"The Dropout" es una serie de Hulu y Disney+, protagonizada por Amanda Seyfried, estrenada en 2022 que cuenta la historia de Elizabeth, desde sus inicios, su trabajo revolucionando la industria y su fuerte caída por fraude.

Inventando a Anna: Anna Delvey

Anna Delvey (31), también conocida como Anna Sorokin, fue miembro de la élite neoyorkina que, entre 2013 y 2017, logró estafar a sus amigos, hoteles y bancos haciéndose pasar por una rica heredera alemana.

Por años compartió en sus redes sociales una vida llena de lujos digna de película. Sin embargo, detrás de esa pantalla de socialité se encontraba una joven rusa de familia humilde con un sueño.

El 3 de octubre de 2017 fue arrestada en Los Ángeles. Su condena, 8 cargos con un mínimo de cuatro años y un máximo de 12 en una prisión federal. Dos años después, por buen comportamiento, Delvey recibió libertad condicional con la condición de volver a Rusia.

Al no cumplir con el acuerdo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. la retuvo bajo custodia y hasta el momento se encuentra privada de la libertad y con incertidumbre sobre su futuro en Estados Unidos.

La serie “Inventando a Anna” (2022) de Netflix, cuenta el famoso engaño de la socialité en una historia que como indica la serie en cada episodio, es “completamente cierta, excepto por las partes que están completamente inventadas".

El estafador de tinder: Shimon Hayut

Shimon Hayut, mejor conocido como Simon Leviev, es un hombre israeli conocido por engañar a mujeres a través de la app de citas Tinder con el propósito de robarles dinero. Su método consistía en hacerle creer a sus matches que era el hijo heredero de Lev Leviev, un magnate de diamantes. Con lujos y romance, las víctimas de Leviev caían rendidas.

La estafa comenzaba con un aviso. Hayut les advertía que estaba siendo amenazado por un grupo de enemigos de su familia y que corría peligro. Sus parejas, para ayudarlo, le mandaban dinero; en total $10 millones.

En 2019, gracias a la ayuda de un grupo de victimas Cecilie Fjellhøy, Pernilla Sjöholm y Ayleen Charlott en conjunto a los periodistas de VG Natalie Remøe Hansen, Kristoffer Kumar y Erlend Ofte Arntsen publicaron un artículo que llevó a las autoridades a arrestarlo.

A pesar de las múltiples denuncias, Hayut cumplió sólo una condena de menos de un año y actualmente se encuentra en libertad.

La película documental de Netflix “El estafador de tinder” (2022) presenta los testimonios de tres de sus víctimas y el proceso de investigación para recolectar las pruebas de sus engaños.

¿Por qué el éxito en sus engaños?

En las tres historias, sus personajes quedaron inmersos en sus mentiras al punto de que la culpa por sus engaños millonarios no existía. Con el fin de salvaguardar su ego y proteger la “veracidad” de sus historias, cada uno de ellos tuvo que confiar en sus mentiras hasta el punto de que se volvieron parte de su vida.