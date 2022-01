Hombre soltero busca pareja y se publicita en una valla para lograr su objetivo

Por Ana Carolina Barsallo (Periodista digital)



Cansado de las aplicaciones de citas que no daban los resultados que él esperaba, un hombre musulmán decidió utilizar carteles publicitarios para promocionarse y encontrar futuras pretendientes, todo lo contrario a lo que usualmente se ve en esta religión.

Muhammad Malik es un chico musulmán de 29 años que reside en London, y con tal de terminar con su soltería decidió poner en vallas publicitarias su foto y la frase "Sálvame de un matrimonio arreglado", haciendo alusión a las costumbres de su religión. También, agregó el nombre del sitio web en donde pueden conocer sus gustos y contactarse con él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CNN (@cnn)

En 'Find Malik a Wife', dice que el londinense es aficionado de la comida, religioso, emprendedor y específica que busca a alguien que esté trabajando en su 'Din', lo que se refiere a la forma de vida de los musulmanes, que se basan en juicio, costumbre y religión. Además de pedir que su nivel de 'coqueteo' esté al 100.

Malik habló sobre su método poco usual para encontrar pareja y dijo, "Simplemente no he encontrado a la chica adecuada todavía. Es difícil. ¡Tenía que conseguir un cartel publicitario para que me vieran!". Asimismo, habló sobre la chica con la que desea pasar el resto de sus días y admitió que está interesado en "la personalidad y la fe" principalmente. Aunque muchos han pensado que esto se trata de una broma, Malik aseguró que para él esto va en serio.

Hablando un poco sobre la frase que llevan sus carteles, aseguró no estar en contra de los matrimonios arreglados, lo que es una tradición en muchas culturas islámicas, sin embargo, primero quiere intentar encontrando a alguien por su cuenta.