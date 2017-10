"Hola. Estoy muy contento y emocionado de estar aquí", dijo Jackman a periodistas a su arribo a la ciudad de Neiva, capital del Huila.

El gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, aseguró este sábado que el actor llegó anoche en un jet privado al aeropuerto Benito Salas, de Neiva.

Asimismo, señaló que el actor viajará hoy por tierra hasta el municipio de Garzón para conocer la labor que adelantan los productores de café de la zona y realizar las grabaciones.

-¿Usted habla inglés?- If, by your place!- Entonces, vaya y entreviste a Hugh Jackman ...- Mr Golverin, between, between#FelizSabadopic.twitter.com/ELnxyVQNZN