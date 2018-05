Humillan a reina de belleza por su procedencia, pero da épica respuesta

Valero fue interrogada por uno de los jueces sobre los comentarios discriminatorios que recibió por trabajar de mesera. Su respuesta ha sido una lección de humildad para muchos.

"Mi querida representante de Guerrero, la pregunta va para ti, pero se la voy a dedicar a un pobrecito mequetrefe del que tuve la mala suerte de leer su comentario ¿has sentido discriminación por tener este oficio (mesera)?", sin pensarlo dos veces y con la mira en alto, Valero evitó las lágrimas y dijo "Me han humillado, me han dicho malas palabras, me han mirado y se han creído superior a mí", respondió la joven.

En su repuesta no solo contó cómo fue tratada, sino también sobre sus padres, quienes le enseñaron a valorar el trabajo. "Mi madre es comerciante y mi padre es cocinero, ellos me inculcaron que cualquier trabajo, mientras es digno, es respetable". En YouTube su respuesta se ha robado la admiración de los usuarios que no han dudado en compartir mensajes de apoyo.

Finalmente, Lupita Valero contó que no sólo ha sido discriminada por su empleo, sino también por su nivel socioeconómico. "Leí un comentario donde decía 'todas se ven muy guapas, pero a la de Guerrero se le notan los huaraches desde lejos. Yo quiero decirle a esa persona que sí, traigo los huaraches y me los amarré bien antes de llegar a este concurso, porque estoy orgullosa de lo que soy y de dónde vengo", respondió. En YouTube su participación ya es un éxito.

Huaraches es el nombre con que se designa a cierto tipo de sandalia en México, así como en otros países latinoamericanos. El término "huarache" proviene de la voz "kwarachi" de la lengua purépecha o tarasco.