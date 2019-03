Isabel II cuelga por primera vez un comentario en Instagram

La soberana británica -que llegó al trono en 1952 tras la muerte de su padre, el rey Jorge VI- tocó la pantalla de un iPad para compartir en Instagram la imagen de una carta, en poder de los Archivos Reales, escrita en 1843 por el matemático Charles Babbage y dirigida a la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto.

En la misiva, Babbage hablaba sobre una máquina analítica, que hacía cálculos con tarjetas perforadas y tenía unidad de memoria.

La reina se llevó los aplausos de los asistentes al museo al compartir su comentario en la cuenta de Instagram de la familia real y firmarlo como "Isabel R" (la R por Regina, reina en latín).

"En la carta, Baggage le dijo a la reina Victoria y al príncipe Alberto sobre su invención, la Máquina Analítica, sobre la cual los primeros algoritmos fueron creados por Ada Lovelace (matemática), una hija de Lord Byron (poeta)", escribió Isabel II.

"Hoy tengo el placer de conocer las iniciativas de codificación informática de los niños y me parece apropiado que publique este comentario en Instagram en el Museo de Ciencia, que durante mucho tiempo ha defendido la tecnología, la innovación y ha inspirado la próxima generación de inventores", añadió.

Today, The Queen has published her first @instagram post on The Royal Family's Instagram channel, to celebrate a visit to the @sciencemuseumTake a look here https://t.co/fwQKuMiH4Hpic.twitter.com/EozHCjqalx