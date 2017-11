La reina Isabel II y su esposo celebran su 70 aniversario de bodas

Es un nuevo récord para la reina, decana de los monarcas del mundo, que ascendió al trono en 1952 a la edad de 25 años.

El duque de Edimburgo ostenta, por su parte, el récord de longevidad de los consortes reales en Reino Unido, detenido anteriormente por la reina Carlota, esposa de Jorge III durante 57 años.

Aunque la pareja no participará en actos públicos conmemorativos, las campanas de la abadía de Westminster, donde se casaron el 20 de noviembre de 1947, sonarán en Londres para rendirles homenaje.

Con ocasión del aniversario, el palacio de Buckingham desveló dos imágenes de la pareja, tomadas a primeros de mes en el salón blanco del castillo de Windsor por el fotógrafo británico Matt Holyoak.

In these new photographs, The Queen and The Duke were pictured in front of a platinum-textured back drop.The marriage of the then Princess Elizabeth to Lieutenant Philip Mountbatten took place at Westminster Abbey on 20th November 1947. (3/3) pic.twitter.com/Orf37QKqwC