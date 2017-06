J.K. Rowling celebra los maravillosos 20 años de Harry Potter

"Hace hoy 20 años, un mundo que había experimentado sola se abrió de repente a otros. Ha sido maravilloso. Gracias", escribió en la red social Twitter la escritora de 51 años.

Joanne Kathleen Rowling vivía prácticamente en la pobreza hasta que consiguió un acuerdo -y 1.500 libras- con Bloomsbury para publicar 1,000 copias de "Harry Potter y la piedra filosofal", su primer libro, rechazado antes por numerosas editoriales.

