Jennifer López JLo vuelve a lucir las lujosas joyas que Ben Affleck le regaló hace 20 años

La 'Diva del Bronx' fue vista usando un fino brazalete que Ben Affleck le obsequió hace 19 años cuando iniciaron su relación. Se dice también, que López aún conserva el anillo de diamante rosa con el que pensaba llegar al altar.

Desde que se les vio por primera vez juntos, luego de la ruptura de la actriz y cantante con el exbeisbolista Alex Rodríguez, 'Bennifer' no hecho más que confirmar su romance con postales como las vistas en el viaje en yate realizado por las costas de Europa, donde dejaron claro que han vuelto a retomar su relación y están más enamorados que nunca.

Las fotos que encendieron las redes sociales y fueron portada de las más importantes revistas y medios de entretenimiento a nivel mundial, también revelaron el hecho de que Jennifer estaba un usando un brazalete que Affleck le regaló en 2002.

"Jennifer López usando el brazalete de Harry Winston que Ben Affleck le regaló en 2002", escribió la cuenta de Twitter @jloaffleck y, seguidamente, los medios de prensa y fans comenzaron a hacerse eco del suceso.

Jennifer Lopez wearing the Harry Winston’s bracelet Ben Affleck gave her back in 2002. pic.twitter.com/bLxqM3KoYK — bennifer tea (@jloaffleck) July 30, 2021

Los actores, que se unieron en julio de 2002 tras compartir estelares en la comedia Gigli, se comprometieron en noviembre de ese año para contraer matrimonio en septiembre de 2003, y tras posponer la ceremonia unos días antes de la boda, finalmente cancelaron su compromiso en enero de 2004. Para esa ocasión Affleck había elegido un anillo de diamante rosa de 6,1 quilates, comprado en la firma de Alta Joyería neoyorquina Harry Winston, especializada en las joyas con diamantes, que probablemente la actriz todavía conserve, según reveló su antiguo publicista Rob Shuter a Access Daily en mayo.

Aunque hasta el momento se desconoce si el anillo volverá a ser usado por la Diva del Bronx, no se descarta esa posibilidad. De ser así, podría significar que la pareja está a punto de comprometerse oficialmente.

Affleck siempre estuvo enamorado de la Diva

Durante una entrevista con Diane Sawyer en 2002, para su programa Primetime Life, López relató que Affleck le había propuesto matrimonio hace casi dos décadas encendiendo velas por toda la casa, cubriendo el suelo con una "alfombra de pétalos de rosa", y poniendo su canción "Glad" de fondo.

Luego de leerle una carta, el actor le regaló el anillo de diamante rosa: "Él tenía el anillo fuera, pero yo no quería mirar el anillo porque me di cuenta de que era rosa", dijo JLo en la entrevista. "Y yo estaba como 'No puede ser rosa además de esto'. Era demasiado para mí", agregó.

En ese momento, la intérprete de la canción "El anillo" aseguró que la prenda era la "cosa más maravillosa" que había visto.

En declaraciones para CNN, Sally Ryder, fundadora de Ryder Diamonds y Diamond Marketplace, declaró que Affleck probablemente pagó unos US$ 2 millones por el anillo en 2002, y que la joya costaría al menos US$ 6 millones en la actualidad.

Ahora que de joyas estamos hablando, el anillo no es la única prenda que la Diva del Bronx usa y que tiene una directa relación con el actor. Recientemente se vio a JLo con un collar con las letras B E N mientras estaba de compras en Mónaco, dejando claro que el amor de ambos está en pie.

