Los sacerdotes que acercan el mensaje de Dios a los jóvenes con música

Llaman la atención por sus publicaciones en redes sociales levantando pesas en el gimnasio o cantando.

Pero, sin nunca omitir su misión de evangelizadores y de acercar el conocimiento de Dios a las personas.

Tal es el caso del misionero papal y sacerdote Rafael Capo de Miami, Estados Unidos, quien busca compartir la esperanza y alegría del evangelio a estudiantes universitarios.

Thanks to all who participated at the session I presented at #SEEK2019 by @FOCUScatholic. So inspired by the faith, enthusiasm and witness of the young people that came to my talk on "Jóvenes Latinos: Hispanic Young People in the U.S. and the Call to Missionary Discipleship". pic.twitter.com/I9dK6mgdSI