Japanese aclara grabación en la que aparece con un arma en mano

En redes sociales se observa a Japanese cantando con un arma en la mano, rodeado de decenas de personas.

A simple vista pareciera una pistola 9 mm con un proveedor de 24 municiones. Sin embargo, el reguesero en redes sociales aclaró que se trata de un arma de pelex.

"Tengo un par de días que me operaron de la vista por la diabetes y nadie dijo nada. En cambio, salió esta cuestión que Japanese en efecto fue a un barrio a cantar y cuando fue a cantar, había niños jugando con pistolas de pelex, cosa que yo no regale. El niño me pasa esta pistola de pelex", dijo Leavitt Zambrano, mejor conocido como Japenese.

Incluso hizo un llamado a los padres que regalan armas a sus hijos.

"¿Quién da permiso para eso? Yo no sé. Los niños jugando con eso. Los padres de familia tienen que tener cuidado con eso, de estar regalando pistolas para Navidad. Yo no tengo la culpa", indicó Japanese.

Dj Mckoy tiene muchos años trabajando con jóvenes. Para él, no hay que buscar culpables, sino soluciones. Afirma que la sociedad se ha dejado influenciar.

"El tema del mal ejemplo es producto de lo que sale. El arma no la está sacando él, el arma la está sacando ahí. No sé sabe si el arma es buena o mala. Ante de que entre el Ministerio de Seguridad y la Policía, deberían fortalecer las bases", comentó Mckoy.

En febrero de este año se registró un episodio similar al ocurrido durante esta Navidad, donde Zambrano salió en Colón con varias armas de fuego en una grabación de una supuesta película.

En aquella ocasión aseguró que eran de utilería, pero unas semanas después la Policía Nacional (PN) afirmo que eran verdaderas e incluso allanó el lugar en busca de las armas. La situación no pasó a mayores.

Las armas de pelex en nuestro país no están reguladas y son similares a una verdadera. Incluso la venden en cualquier ferretería. Los daños que pueden causar a una persona son similares a un arma de fuego si la distancia es corta.