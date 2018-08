John Bailey continuará como presidente de la Academia de Hollywood

Bailey, que es director de fotografía, fue nombrado presidente de la Academia en agosto de 2017 para reemplazar a Cheryl Boone Isaacs, que dejó el puesto tras cumplir el límite de cuatro años permitidos en este cargo.

La trayectoria de John Bailey como director de fotografía incluye, entre otras, las cintas "Ordinary People" (1980), "Groundhog Day" (1993) y "As Good As It Gets" (1997).

El primer año de Bailey al frente de la Academia, que se encarga de organizar los Óscar, se vio empañado por las acusaciones de acoso sexual en su contra que se conocieron en marzo y que fueron investigadas por la institución.

Bailey, que negó esas acusaciones, permaneció finalmente en el cargo después de que la Academia concluyera su investigación y determinara que no había cometido ningún tipo de acoso sexual.

Además de la reelección de Bailey, la Junta de Gobernadores de la Academia aprobó la continuidad de Lois Burwell como primera vicepresidenta en el organigrama de la institución

Sid Ganis, Larry Karaszewski y Nancy Utley completan la lista de vicepresidentes.

Por último, Jim Gianopulos prolongará su labor como tesorero de la organización, mientras que David Rubin seguirá siendo el secretario.