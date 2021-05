John Davis, la voz real del dúo Milli Vanilli falleció a causa del Covid-19

Además de bajista, Davis fue cantante y publicó el álbum “Joker” en el inicio de su carrera musical, que desarrolló principalmente en Alemania, donde llegó a cantar con la orquesta sinfónica de Núremberg.

Vea también: Milli Vanilli: A 32 años del mayor escándalo en la historia de la música

Davis fue conocido mundialmente después de saberse que él y otros talentosos cantantes de estudio pusieron las voces del dúo germano.

Milli Vanilli obtuvo un gran éxito a finales de la década de los ochenta hasta que se descubrió que Fab Morvan y Rob Pilatus, sus integrantes, no cantaban las canciones que difundieron con gran éxito, y que solo se dedicaban a hacer playback. El dúo consiguió incluso ser número uno en las listas en Estados Unidos, con su segundo álbum, titulado “Girl you know it’s true”.

Nacido en Carolina del Sur, Davis se trasladó a vivir a Alemania para ayudar al lanzamiento de Milli Vanilli; tras descubrirse la verdad sobre sus voces, Davis lanzó otro grupo con el nombre de “The Real Milli Vanilli”, de corta carrera, que formó junto con Brad Howell, Ray Horton y Gina Mohammed.

Morvan rindió homenaje a Davis en redes sociales, donde escribió: “No lo puedo creer, gracias por todo el amor que diste a lo largo de los años, desde el borde del escenario”.

R.I.P BROTHER @JohnDavisRMVCAN’T BELIEVE IT, THANKS FOR ALL THE LOVE YOU’VE SPREAD THROUGH OUT THE YEARS, FROM THE EDGE OF THE STAGE. YOU AND I HAD A GREAT RUN, IT WAS FUN TO CELEBRATE LIFE WITH THE HELP OF MUSIC. PEACE ONE LOVE YOUR VOICE WILL LIVE ON. PLAY IT LOUD EVERYBODY. pic.twitter.com/tlvSEiYoS4