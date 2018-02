La modelo Kate Upton acusa al cofundador de Guess de acoso sexual

Upton, de 25 años, no citó ningún incidente específico en sus comentarios del miércoles contra Marciano, cofundador y creativo de Guess, de 65 años.

La súpermodelo, que fue imagen de la marca Guess, se convierte así en la última estrella que suma su voz a la campaña mundial #MeToo (#Yotambién) contra la conducta sexual inapropiada, iniciada el pasado mes de octubre tras las acusaciones contra el mogul de Hollywood Harvey Weinstein.

"Es decepcionante que una marca de mujeres tan icónica como @Guess siga dando poder a Marciano como director creativo #me too", escribió Upton en Twitter.

It’s disappointing that such an iconic women’s brand @GUESS is still empowering Paul Marciano as their creative director #metoo